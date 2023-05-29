Переможниця Євробачення 2023 потрапила у скандал із прапором України: у команді TVORCHI розповіли подробиці

Шведська співачка єдина, хто не підтримав благодійну ініціативу гурту TVORCHI

Переможниця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 року шведська виконавиця Loreen поводилася відчужено з іншими учасниками в Ліверпулі. Представнику України, дуету TVORCHI, взагалі відмовила у проханні підписати прапор.

Про це розповіла CEO агентства комунікацій detali, менеджерка і партнерка гурту TVORCHI Юлія Могилюк виданню OBOZREVATEL. Українська група всього лише запропонувала шведській співачці взяти участь у благодійності.

За словами Могилюк, Loreen стала чи не єдиним конкурсантом, з яким не було контакту в української команди: "Вона трималася осторонь усіх, і єдина, хто відмовила підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України”. Водночас не пошкодували підписів учасники з Фінляндії, Італії, Іспанії, Литви, Франції та інших країн.

Загалом, за лаштунками TVORCHI відчували підтримку. Однак це не стосується єврофанів. Як розповіла Могилюк, внутрішнє голосування поставило українців на останнє місце, а у коментарях було багато хейту в бік нашого учасника. У команді вважають, що це була така собі помста за минулорічну перемогу України, яка, на думку деяких єврофанів, була "через війну".

Додамо, що одразу після закінчення фіналу Євробачення Loreen торкнулася теми України, згадавши, що неодноразово виступала у нашій країні. Ось як вона коментувала події в Україні: "Мені боляче дивитись на те, що зараз відбувається, мені дуже шкода".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі обурені другою перемогою Loreen на Євробаченні. Глядачі вважають, що справжній переможець посів друге місце.