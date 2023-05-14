"Ми голосували за Фінляндію, а не за це": у мережі обурені другою перемогою Loreen на "Євробаченні" (фото, відео)

У мережі пропонують скасувати оцінки нацжурі, які дали більшість голосів Швеції

Яке "Євробачення" і без скандалів? Лише відгримів 67-й пісенний конкурс у британському Ліверпулі, а незадоволені глядачі вже назвали перемогу представника Швеції Loreen незаслуженою.

У той час як самі українські єврофани віддали перевагу не Loreen, а зовсім іншій країні — Польщі, яку представляла цього року співачка Blanka з конкурсною піснею Solo, максимум балів за результатами голосування глядачів отримав представник Фінляндії, співак Käärijä із запальною піснею Cha Cha Cha.

"Фінляндія — переможець", "Ми голосували за Фінляндію, а не за це", "Käärijä — реальний переможець", "Cha Cha Cha це переможець", — пишуть у коментарях Eurovision Song Contest в Інстаграмі.

Співак Käärijä був за крок від перемоги на "Євробаченні 2023"

До речі, співачка Loreen із піснею Tattoo здобула пісенний конкурс вже вдруге. У 2012 році її композиція Euphoria зуміла набрати максимальні 372 бали. У мережі назвали її перемогою нечесною та закликають, щоб організатори скасували бали національних журі, щоб уникнути їхніх "незрозумілих оцінок" надалі та "політичного впливу".

"Вона не мій переможець", — пишуть у мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна у 2023 році посіла почесне шосте місце. Український гурт TVORCHI у фіналі "Євробачення" виконав пісню Heart of Steel і отримав від глядачів набагато більше балів, ніж від нацжурі країн-учасниць.

До речі, російські окупанти вирішили зіпсувати виступ наших хлопців. Прямо за 10 хвилин до виходу на сцену український дует TVORCHI дізналися, що їхнє рідне місто Тернопіль обстріляли. Музиканти одразу відреагували на новину в соціальних мережах та нагадали світу про те, що росія — країна-терорист, продовжує знищувати українські міста та вбивати мирних жителів.