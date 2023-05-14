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Нуль від польського журі й максимум від поляків-глядачів: як голосували за Україну на Євробаченні 2023

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Tvorchi на сцені Євробачення 2023 Новина оновлена 14 травня 2023, 09:12
Tvorchi на сцені Євробачення 2023. Фото Getty Images

На перше місце поставили Україну телеглядачі із чотирьох країн

Минулої ночі, 13 травня 2023 року, у британському Ліверпулі відбувся міжнародний пісенний конкурс Євробачення від імені України. Наш представник, Tvorchi з треком Heart of Steel, потрапив до топ-10 фіналістів за результатами глядацького та суддівського голосування.

Журі дало Україні максимум один раз – від Чехії, а от глядачі голосували за українську групу активніше. Результати голосування за Україну опубліковано на сайті конкурсу.

Так, судді віддали Україні на Євробаченні лише 54 бали, а глядачі — 189. Це дозволило Tvorchi вирватися на шосту позицію із підсумковими 243 балами.

Підсумки голосування телеглядачів за Україну на Євробаченні 2023 року:

  • 12 балів – Польща, Португалія, Молдова, Чехія.
  • 10 – Грузія, Кіпр, Іспанія, Литва
  • 8 — Ізраїль, Естонія, Італія
  • 7 — Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія
  • 6 – Сан Маріно
  • 5 – Австрія, Мальта та "решта світу"
  • 4 — Великобританія, Румунія, Швеція, Франція
  • 2 – Ісландія
  • 1 – Вірменія, Норвегія, Бельгія

Зазначимо, що під категорією "решта світу" маються на увазі голоси жителів країн, які не брали участь у конкурсі, але могли вибрати фаворита в додатку та на сайті. Це нововведення 2023 року.

Бали від членів журі для України на Євробаченні 2023:

  • 12 – Чехія
  • 10 – Італія
  • 7 — Ізраїль, Естонія
  • 6 – Молдова
  • 4 – Латвія
  • 3 — Вірменія
  • 2 — Литва, Азербайджан
  • 1 – Франція

Як бачимо, польське журі цього року не оцінило номеру українців, хоча польські глядачі віддали країні-сусідці максимальний бал. Подібне сталося на конкурсі у 2022 році, щоправда, тоді українська суддівська команда не дала жодного бала польському представнику, а от народне голосування оцінило Ochman максимально (12 балів відповідно).

Бали для України на Євробаченні 2023
Бали для України на Євробаченні 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перемогу на Євробаченні 2023 року здобула шведська співачка Loreen з треком Tattoo, що і прогнозували букмекери. Вперше в історії конкурсу один і той самий артист переміг двічі.

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#Євробачення #Голосування