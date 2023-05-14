Нуль від польського журі й максимум від поляків-глядачів: як голосували за Україну на Євробаченні 2023

На перше місце поставили Україну телеглядачі із чотирьох країн

Минулої ночі, 13 травня 2023 року, у британському Ліверпулі відбувся міжнародний пісенний конкурс Євробачення від імені України. Наш представник, Tvorchi з треком Heart of Steel, потрапив до топ-10 фіналістів за результатами глядацького та суддівського голосування.

Журі дало Україні максимум один раз – від Чехії, а от глядачі голосували за українську групу активніше. Результати голосування за Україну опубліковано на сайті конкурсу.

Так, судді віддали Україні на Євробаченні лише 54 бали, а глядачі — 189. Це дозволило Tvorchi вирватися на шосту позицію із підсумковими 243 балами.

Підсумки голосування телеглядачів за Україну на Євробаченні 2023 року:

12 балів – Польща, Португалія, Молдова, Чехія.

балів – Польща, Португалія, Молдова, Чехія. 10 – Грузія, Кіпр, Іспанія, Литва

– Грузія, Кіпр, Іспанія, Литва 8 — Ізраїль, Естонія, Італія

— Ізраїль, Естонія, Італія 7 — Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія

— Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія 6 – Сан Маріно

– Сан Маріно 5 – Австрія, Мальта та "решта світу"

– Австрія, Мальта та "решта світу" 4 — Великобританія, Румунія, Швеція, Франція

— Великобританія, Румунія, Швеція, Франція 2 – Ісландія

– Ісландія 1 – Вірменія, Норвегія, Бельгія

Зазначимо, що під категорією "решта світу" маються на увазі голоси жителів країн, які не брали участь у конкурсі, але могли вибрати фаворита в додатку та на сайті. Це нововведення 2023 року.

Бали від членів журі для України на Євробаченні 2023:

12 – Чехія

– Чехія 10 – Італія

– Італія 7 — Ізраїль, Естонія

— Ізраїль, Естонія 6 – Молдова

– Молдова 4 – Латвія

– Латвія 3 — Вірменія

— Вірменія 2 — Литва, Азербайджан

— Литва, Азербайджан 1 – Франція

Як бачимо, польське журі цього року не оцінило номеру українців, хоча польські глядачі віддали країні-сусідці максимальний бал. Подібне сталося на конкурсі у 2022 році, щоправда, тоді українська суддівська команда не дала жодного бала польському представнику, а от народне голосування оцінило Ochman максимально (12 балів відповідно).

Бали для України на Євробаченні 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перемогу на Євробаченні 2023 року здобула шведська співачка Loreen з треком Tattoo, що і прогнозували букмекери. Вперше в історії конкурсу один і той самий артист переміг двічі.