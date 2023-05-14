Нуль від польського журі й максимум від поляків-глядачів: як голосували за Україну на Євробаченні 2023
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На перше місце поставили Україну телеглядачі із чотирьох країн
Минулої ночі, 13 травня 2023 року, у британському Ліверпулі відбувся міжнародний пісенний конкурс Євробачення від імені України. Наш представник, Tvorchi з треком Heart of Steel, потрапив до топ-10 фіналістів за результатами глядацького та суддівського голосування.
Журі дало Україні максимум один раз – від Чехії, а от глядачі голосували за українську групу активніше. Результати голосування за Україну опубліковано на сайті конкурсу.
Так, судді віддали Україні на Євробаченні лише 54 бали, а глядачі — 189. Це дозволило Tvorchi вирватися на шосту позицію із підсумковими 243 балами.
Підсумки голосування телеглядачів за Україну на Євробаченні 2023 року:
- 12 балів – Польща, Португалія, Молдова, Чехія.
- 10 – Грузія, Кіпр, Іспанія, Литва
- 8 — Ізраїль, Естонія, Італія
- 7 — Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія
- 6 – Сан Маріно
- 5 – Австрія, Мальта та "решта світу"
- 4 — Великобританія, Румунія, Швеція, Франція
- 2 – Ісландія
- 1 – Вірменія, Норвегія, Бельгія
Зазначимо, що під категорією "решта світу" маються на увазі голоси жителів країн, які не брали участь у конкурсі, але могли вибрати фаворита в додатку та на сайті. Це нововведення 2023 року.
Бали від членів журі для України на Євробаченні 2023:
- 12 – Чехія
- 10 – Італія
- 7 — Ізраїль, Естонія
- 6 – Молдова
- 4 – Латвія
- 3 — Вірменія
- 2 — Литва, Азербайджан
- 1 – Франція
Як бачимо, польське журі цього року не оцінило номеру українців, хоча польські глядачі віддали країні-сусідці максимальний бал. Подібне сталося на конкурсі у 2022 році, щоправда, тоді українська суддівська команда не дала жодного бала польському представнику, а от народне голосування оцінило Ochman максимально (12 балів відповідно).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що перемогу на Євробаченні 2023 року здобула шведська співачка Loreen з треком Tattoo, що і прогнозували букмекери. Вперше в історії конкурсу один і той самий артист переміг двічі.