Ноль от польского жюри и максимум от поляков-зрителей: как голосовали за Украину на Евровидении 2023

На первое место поставили Украину телезрители из четырех стран

Минувшей ночью, 13 мая 2023 года, в британском Ливерпуле состоялся международный песенный конкурс Евровидение от имени Украины. Наш представитель, Tvorchi с треком Heart of Steel, попал в топ-10 финалистов по результатам зрительского и судейского голосования.

Жюри дало Украине максимум единожды – от Чехии, а вот зрители голосовали за украинскую группу активнее. Результаты голосования за Украину опубликованы на сайте конкурса.

Так, судьи отдали Украине на Евровидении всего 54 балла, а зрители — 189. Это позволило Tvorchi вырваться на шестую позицию с итоговыми 243 баллами.

Итоги голосования телезрителей за Украину на Евровидении 2023:

12 баллов – Польша, Португалия, Молдова, Чехия

баллов – Польша, Португалия, Молдова, Чехия 10 – Грузия, Кипр, Испания, Литва

– Грузия, Кипр, Испания, Литва 8 — Израиль, Эстония, Италия

— Израиль, Эстония, Италия 7 — Латвия, Азербайджан, Дания, Германия, Ирландия

— Латвия, Азербайджан, Дания, Германия, Ирландия 6 – Сан Марино

– Сан Марино 5 – Австрия, Мальта и "остальная часть мира"

– Австрия, Мальта и "остальная часть мира" 4 — Великобритания, Румыния, Швеция, Франция

— Великобритания, Румыния, Швеция, Франция 2 – Исландия

– Исландия 1 – Армения, Норвегия, Бельгия

Отметим, что под категорией "остальная часть мира" подразумеваются голоса жителей стран, которые не участвовали в конкурсе, но могли выбрать фаворита в приложении и на сайте. Это нововведение 2023 года.

Баллы от членов жюри для Украины на Евровидении 2023:

12 – Чехия

– Чехия 10 – Италия

– Италия 7 — Израиль, Эстония

— Израиль, Эстония 6 – Молдова

– Молдова 4 – Латвия

– Латвия 3 — Армения

— Армения 2 — Литва, Азербайджан

— Литва, Азербайджан 1 – Франция

Как видим, польское жюри в этом году не оценило номер украинцев, хотя польские зрители отдали стране-соседке максимальный балл. Подобное произошло на конкурсе в 2022 году, правда, тогда украинская судейская команда не дала ни единого балла польскому представителю, тогда как народное голосование оценило Ochman по максимуму (12 баллов соответственно).

Баллы для Украины на Евровидении 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что победу на Евровидении 2023 одержала шведская певица Loreen с треком Tattoo, что и прогнозировали букмекеры. Впервые в истории конкурса один и тот же артист победил дважды.