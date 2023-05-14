"Ти назавжди зі мною, як тату": про що співає переможниця Євробачення 2023 Loreen (відео)

Я не хочу йти.

Та, милий, ми обоє знаємо.

Зараз не наш час

Треба прощатися,

Поки не зустрінемося знову,

Бо це ще не кінець.

Настане день

Коли ми знайдемо свій шлях

Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.

Коли зірки зійдуться, я буду поруч.

*

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

*

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

*

Я розпускаю волосся

Я заспокоююсь

Моє серце у твоїх руках.

Не втрать його, друже

Це все, що в мене є.

Скрипки грають і ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

*

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

*

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

*

О, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

*

Мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

*

Мене хвилює тільки любов

O, o, o, o.

Мене хвилює лише кохання

Ти назавжди зі мною, як тату.