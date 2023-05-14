"Ти назавжди зі мною, як тату": про що співає переможниця Євробачення 2023 Loreen (відео)
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Пісня переможниці пісенного конкурсу — про кохання
Гранд-фінал "Євробачення 2023" феєрично прогримів у ніч з 13 на 14 травня в Ліверпулі від імені України, яка через повномасштабне вторгнення Росії не змогла приймати конкурс. Переможницею у 2023 році стала Швеція!
Співачка Loreen, яка до речі у 2012 році вже вигравала пісенний конкурс, знову принесла перемогу у свою країну, підкоривши глядачів та суддів у всьому світі своєю піснею "Tattoo", набравши в сумі 583 бали. "Телеграф" розповідає, про що співає шведська співачка, і надає переклад тексту українською мовою.
Loreen — Tattoo: оригінальний текст пісні
I don’t wanna go
But baby, we both know
This is not our time
It’s time to say goodbye
Until we meet again
’Cause this is not the end
It will come a day
When we will find our way
*
Violins playing and the angels crying
When the stars align then I’ll be there
*
No, I don’t care about them all
’Cause all I want is to be loved
And all I care about is you
You’re stuck on me like a tattoo
No, I don’t care about the pain
I’ll walk through fire and through rain
Just to get closer to you
You’re stuck on me like a tattoo
*
I’m letting my hair down
I’m taking it cool
You got my heart in your hand
Don’t lose it, my friend
It’s all that I got
*
Violins playing and the angels crying
When the stars align then I’ll be there
*
No, I don’t care about them all
’Cause all I want is to be loved
And all I care about is you
You’re stuck on me like a tattoo
No, I don’t care about the pain
I’ll walk through fire and through rain
Just to get closer to you
You’re stuck on me like a tattoo
*
No, I don’t care about them all
’Cause all I want is to be loved
And all I care about is you
You’re stuck on me like a tattoo
I don’t care about the pain
I’ll walk through fire and through rain
Just to get closer to you
You’re stuck on me like a tattoo
*
All I care about is love
No
All I care about is love
You’re stuck on me like a tattoo
Loreen — Tattoo: переклад пісні українською
Я не хочу йти.
Та, милий, ми обоє знаємо.
Зараз не наш час
Треба прощатися,
Поки не зустрінемося знову,
Бо це ще не кінець.
Настане день
Коли ми знайдемо свій шлях
Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.
Коли зірки зійдуться, я буду поруч.
*
Ні, мені начхати на них усіх.
Бо все, що я хочу – це бути коханою
І все, що мені потрібно – це ти.
Ти назавжди зі мною, як тату.
*
Ні, мені байдуже до болю.
Я пройду крізь вогонь і крізь дощ
Лише б бути ближче до тебе.
Ти назавжди зі мною, як тату.
*
Я розпускаю волосся
Я заспокоююсь
Моє серце у твоїх руках.
Не втрать його, друже
Це все, що в мене є.
Скрипки грають і ангели плачуть.
Коли зірки зійдуться, я буду там.
*
Ні, мені начхати на них усіх.
Бо все, що я хочу – це бути коханою
І все, що мені потрібно – це ти.
Ти назавжди зі мною, як тату.
*
Ні, мені байдуже до болю.
Я пройду крізь вогонь і крізь дощ
Лише б бути ближче до тебе.
Ти назавжди зі мною, як тату.
*
О, мені начхати на них усіх.
Бо все, що я хочу – це бути коханою
І все, що мені потрібно – це ти.
Ти назавжди зі мною, як тату.
*
Мені байдуже до болю.
Я пройду крізь вогонь і крізь дощ
Лише б бути ближче до тебе.
Ти назавжди зі мною, як тату.
*
Мене хвилює тільки любов
O, o, o, o.
Мене хвилює лише кохання
Ти назавжди зі мною, як тату.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що представниця Естонії Аліка Мілова у 2015 році виступила в анексованому Криму на одній сцені з путіністом Басковим. На сцені вона виконала композицію пропагандиста "Всі квіти".