Названо головного невдаху "Євробачення 2023"

Німці отримали мінімальну кількість балів цього року

Цієї суботи, 13 травня, відбувся 67 міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2023", яке пройшло від імені України на правах країни-переможниці минулого року. За результатами голосування останнє місце посів гурт з Німеччини — Lord Of The Lost із конкурсною піснею Blood & Glitter.

Попри свій вибуховий виступ у шоу, німцям не вдалося піднятися вище 26 місця. Так, рокерам національне журі поставило лише 3 бали, Хорватія опинилася на 25 місці з 11 балами, а 24 рядок посіла Польща з 12 балами.

Результати голосування глядачів також не врятували Lord Of The Lost від останнього місця, надавши групі 15 балів. Сумарна кількість балів у Німеччини становила 18 балів.

Бали від нацжурі країн-учасниць

Німеччина на останньому місці

Нагадаємо, що цьогорічним переможцем на "Євробаченні" стала Швеція. Співачка Loreen із піснею Tattoo здобула пісенний конкурс вже вдруге. У 2012 році її композиція Euphoria зуміла набрати максимальні 372 бали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна у 2023 році посіла почесне шосте місце. Український гурт TVORCHI у фіналі "Євробачення" виконав пісню Heart of Steel і отримав від глядачів набагато більше балів, ніж від нацжурі країн-учасниць.

До речі, російські окупанти вирішили зіпсувати виступ наших хлопців. Прямо за 10 хвилин до виходу на сцену український дует TVORCHI дізналися, що їхнє рідне місто Тернопіль обстріляли. Музиканти одразу відреагували на новину в соціальних мережах та нагадали світу про те, що росія — країна-терорист, продовжує знищувати українські міста та вбивати мирних жителів.