Немцы получили минимальное количество баллов в этом году

В эту субботу, 13 мая, состоялся 67 международный песенный конкурс "Евровидение 2023", которое прошло от имени Украины на правах страны-победительницы в прошлом году. За результатами голосования последнее место заняла группа из Германии — Lord Of The Lost с конкурсной песней Blood & Glitter.

Несмотря на свое взрывное выступление в шоу, немцам не удалось подняться выше 26 места. Так, рокерам национальное жюри поставило всего 3 балла, Хорватия оказалась на 25 месте с 11 баллами, а 24 строчку заняла Польша с 12 баллами.

Результаты голосования зрителей также не спасли Lord Of The Lost от последнего места, предоставив группе 15 баллов. Суммарное количество баллов у Германии составило 18 баллов.

Баллы от нацжюри стран-участниц

Германия на последнем месте

Напомним, что победителем этого года на "Евровидении" стала Швеция. Певица Loreen с песней Tattoo завоевала песенный конкурс уже во второй раз. В 2012 году ее композиция Euphoria сумела набрать максимальные 372 балла.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина в 2023 году заняла почетное шестое место. Украинская группа TVORCHI в финале "Евровидения" исполнила песню Heart of Steel и получила от зрителей намного больше баллов, чем от нацжюри стран-участниц.

К слову, российские оккупанты решили испортить выступление наших ребят. Прямо за 10 минут до выхода на сцену украинский дуэт TVORCHI узнали, что их родной город Тернополь обстреляли. Музыканты сразу отреагировали на новость в социальных сетях и напомнили миру о том, что россия — страна-террорист, продолжает уничтожать украинские города и убивать мирных жителей.