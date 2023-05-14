Не Loreen: кому отдали максимальный балл украинские зрители на Евровидении 2023
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Фавориты судей и телепублики в Украине очень отличаются
В британском Ливерпуле 13 мая 2023 года состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение, по итогам которого победила певица Loreen из Швеции с песней Tattoo. Однако украинские телезрители поставили на первое место другую страну – Польшу, которую представляла Blanka с треком Solo.
Об этом свидетельствуют результаты зрительского голосования в Украине, размещенные на сайте конкурса. Как обычно, выбор жюри отличается от фаворитов телеаудитории.
Так, украинские зрители максимально поддержали польскую исполнительницу. Один из фаворитов букмекеров – финский рэпер Käärijä с треком Cha Cha Cha — также понравился нашей аудитории. Заметили украинцы и страны, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. К примеру, баллы получили молдаванин Паша Парфени, который поблагодарил Украину за мир в своей стране прямо со сцены, и хорватскую группу Let 3 с антивоенной сатирической песней, она еще ранее понравилась многим украинцам за высмеивание лукашенко и путина.
Баллы украинских телезрителей на Евровидении 2023:
- 12 — Польша
- 10 – Финляндия
- 8 – Хорватия
- 7 – Норвегия
- 6 – Молдова
- 5 – Великобритания
- 4 – Литва
- 3 – Швеция
- 2 – Чехия
- 1 – Израиль
Интересно, что судейский состав от Украины голосовал несколько иначе. Напомним, в жюри Евровидения 2023 от украинской стороны оказались "Фоззи", Светлана Тарабарова, Тоня Матвиенко, Олег Собчук, Евгений Хмара.
Итоги голосования членов жюри на Евровидении 2023:
- 12 – Швеция
- 10 – Литва
- 8 – Австралия
- 7 – Чехия
- 6 — Польша
- 5 – Эстония
- 4 – Великобритания
- 3 – Словения
- 2 — Италия
- 1 – Израиль
Напомним, польские судьи в 2023 году дали Украине на Евровидении 0 баллов, тогда как зрители в Польше оценили нашего участника максимальным количеством голосов. Tvorchi с треком Heart of Steel заняли шестую позицию, попав в топ-10 финалистов конкурса.