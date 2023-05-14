Не Loreen: кому отдали максимальный балл украинские зрители на Евровидении 2023

Фавориты судей и телепублики в Украине очень отличаются

В британском Ливерпуле 13 мая 2023 года состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение, по итогам которого победила певица Loreen из Швеции с песней Tattoo. Однако украинские телезрители поставили на первое место другую страну – Польшу, которую представляла Blanka с треком Solo.

Об этом свидетельствуют результаты зрительского голосования в Украине, размещенные на сайте конкурса. Как обычно, выбор жюри отличается от фаворитов телеаудитории.

Так, украинские зрители максимально поддержали польскую исполнительницу. Один из фаворитов букмекеров – финский рэпер Käärijä с треком Cha Cha Cha — также понравился нашей аудитории. Заметили украинцы и страны, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. К примеру, баллы получили молдаванин Паша Парфени, который поблагодарил Украину за мир в своей стране прямо со сцены, и хорватскую группу Let 3 с антивоенной сатирической песней, она еще ранее понравилась многим украинцам за высмеивание лукашенко и путина.

Баллы украинских телезрителей на Евровидении 2023:

12 — Польша

— Польша 10 – Финляндия

– Финляндия 8 – Хорватия

– Хорватия 7 – Норвегия

– Норвегия 6 – Молдова

– Молдова 5 – Великобритания

– Великобритания 4 – Литва

– Литва 3 – Швеция

– Швеция 2 – Чехия

– Чехия 1 – Израиль

Интересно, что судейский состав от Украины голосовал несколько иначе. Напомним, в жюри Евровидения 2023 от украинской стороны оказались "Фоззи", Светлана Тарабарова, Тоня Матвиенко, Олег Собчук, Евгений Хмара.

Итоги голосования членов жюри на Евровидении 2023:

12 – Швеция

– Швеция 10 – Литва

– Литва 8 – Австралия

– Австралия 7 – Чехия

– Чехия 6 — Польша

— Польша 5 – Эстония

– Эстония 4 – Великобритания

– Великобритания 3 – Словения

– Словения 2 — Италия

— Италия 1 – Израиль

Баллы от Украины на Евровидении 2023

Напомним, польские судьи в 2023 году дали Украине на Евровидении 0 баллов, тогда как зрители в Польше оценили нашего участника максимальным количеством голосов. Tvorchi с треком Heart of Steel заняли шестую позицию, попав в топ-10 финалистов конкурса.