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Не Loreen: кому віддали максимальний бал українські глядачі на Євробаченні 2023

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вибір українців-телеглядачів – польська співачка Blanka Новина оновлена 14 травня 2023, 09:39
Вибір українців-телеглядачів – польська співачка Blanka. Фото Getty Images

Фаворити суддів та телепубліки в Україні дуже відрізняються

У британському Ліверпулі 13 травня 2023 року відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, за підсумками якого перемогла співачка Loreen зі Швеції з піснею Tattoo. Проте українські телеглядачі поставили на перше місце іншу країну – Польщу, яку представляла Blanka із треком Solo.

Про це свідчать результати голосування глядачів в Україні, розміщені на сайті конкурсу. Як завжди, вибір журі відрізняється від лідерів телеаудиторії.

Так, українські глядачі максимально підтримали польську виконавицю. Один із фаворитів букмекерів – фінський репер Käärijä із треком Cha Cha Cha – також сподобався нашій аудиторії. Помітили українці й країни, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Наприклад, бали отримали молдаванин Паша Парфені, який подякував Україні за мир у своїй країні прямо зі сцени, і хорватський гурт Let 3 з антивоєнною сатиричною піснею, вона ще раніше сподобалася багатьом українцям за висміювання лукашенка та путіна.

Бали українських телеглядачів на Євробаченні 2023:

  • 12 — Польща
  • 10 – Фінляндія
  • 8 – Хорватія
  • 7 – Норвегія
  • 6 – Молдова
  • 5 – Великобританія
  • 4 – Литва
  • 3 – Швеція
  • 2 – Чехія
  • 1 – Ізраїль

Цікаво, що суддівський склад від України голосував дещо інакше. Нагадаємо, у журі Євробачення 2023 від української сторони опинилися "Фоззі", Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук, Євген Хмара.

Підсумки голосування членів журі на Євробаченні 2023:

  • 12 – Швеція
  • 10 – Литва
  • 8 – Австралія
  • 7 – Чехія
  • 6 — Польща
  • 5 – Естонія
  • 4 – Великобританія
  • 3 – Словенія
  • 2 — Італія
  • 1 – Ізраїль
Бали від України на Євробаченні 2023
Бали від України на Євробаченні 2023

Нагадаємо, польські судді у 2023 році дали Україні на Євробаченні 0 балів, тоді як глядачі у Польщі оцінили нашого учасника максимальною кількістю голосів. Tvorchi з треком Heart of Steel зайняли шосту позицію, потрапивши до топ-10 фіналістів конкурсу.

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#Євробачення #Голосування