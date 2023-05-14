Не Loreen: кому віддали максимальний бал українські глядачі на Євробаченні 2023

Фаворити суддів та телепубліки в Україні дуже відрізняються

У британському Ліверпулі 13 травня 2023 року відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, за підсумками якого перемогла співачка Loreen зі Швеції з піснею Tattoo. Проте українські телеглядачі поставили на перше місце іншу країну – Польщу, яку представляла Blanka із треком Solo.

Про це свідчать результати голосування глядачів в Україні, розміщені на сайті конкурсу. Як завжди, вибір журі відрізняється від лідерів телеаудиторії.

Так, українські глядачі максимально підтримали польську виконавицю. Один із фаворитів букмекерів – фінський репер Käärijä із треком Cha Cha Cha – також сподобався нашій аудиторії. Помітили українці й країни, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Наприклад, бали отримали молдаванин Паша Парфені, який подякував Україні за мир у своїй країні прямо зі сцени, і хорватський гурт Let 3 з антивоєнною сатиричною піснею, вона ще раніше сподобалася багатьом українцям за висміювання лукашенка та путіна.

Бали українських телеглядачів на Євробаченні 2023:

12 — Польща

— Польща 10 – Фінляндія

– Фінляндія 8 – Хорватія

– Хорватія 7 – Норвегія

– Норвегія 6 – Молдова

– Молдова 5 – Великобританія

– Великобританія 4 – Литва

– Литва 3 – Швеція

– Швеція 2 – Чехія

– Чехія 1 – Ізраїль

Цікаво, що суддівський склад від України голосував дещо інакше. Нагадаємо, у журі Євробачення 2023 від української сторони опинилися "Фоззі", Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук, Євген Хмара.

Підсумки голосування членів журі на Євробаченні 2023:

12 – Швеція

– Швеція 10 – Литва

– Литва 8 – Австралія

– Австралія 7 – Чехія

– Чехія 6 — Польща

— Польща 5 – Естонія

– Естонія 4 – Великобританія

– Великобританія 3 – Словенія

– Словенія 2 — Італія

— Італія 1 – Ізраїль

Бали від України на Євробаченні 2023

Нагадаємо, польські судді у 2023 році дали Україні на Євробаченні 0 балів, тоді як глядачі у Польщі оцінили нашого учасника максимальною кількістю голосів. Tvorchi з треком Heart of Steel зайняли шосту позицію, потрапивши до топ-10 фіналістів конкурсу.