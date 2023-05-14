Не Loreen: кому віддали максимальний бал українські глядачі на Євробаченні 2023
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Фаворити суддів та телепубліки в Україні дуже відрізняються
У британському Ліверпулі 13 травня 2023 року відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, за підсумками якого перемогла співачка Loreen зі Швеції з піснею Tattoo. Проте українські телеглядачі поставили на перше місце іншу країну – Польщу, яку представляла Blanka із треком Solo.
Про це свідчать результати голосування глядачів в Україні, розміщені на сайті конкурсу. Як завжди, вибір журі відрізняється від лідерів телеаудиторії.
Так, українські глядачі максимально підтримали польську виконавицю. Один із фаворитів букмекерів – фінський репер Käärijä із треком Cha Cha Cha – також сподобався нашій аудиторії. Помітили українці й країни, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Наприклад, бали отримали молдаванин Паша Парфені, який подякував Україні за мир у своїй країні прямо зі сцени, і хорватський гурт Let 3 з антивоєнною сатиричною піснею, вона ще раніше сподобалася багатьом українцям за висміювання лукашенка та путіна.
Бали українських телеглядачів на Євробаченні 2023:
- 12 — Польща
- 10 – Фінляндія
- 8 – Хорватія
- 7 – Норвегія
- 6 – Молдова
- 5 – Великобританія
- 4 – Литва
- 3 – Швеція
- 2 – Чехія
- 1 – Ізраїль
Цікаво, що суддівський склад від України голосував дещо інакше. Нагадаємо, у журі Євробачення 2023 від української сторони опинилися "Фоззі", Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук, Євген Хмара.
Підсумки голосування членів журі на Євробаченні 2023:
- 12 – Швеція
- 10 – Литва
- 8 – Австралія
- 7 – Чехія
- 6 — Польща
- 5 – Естонія
- 4 – Великобританія
- 3 – Словенія
- 2 — Італія
- 1 – Ізраїль
Нагадаємо, польські судді у 2023 році дали Україні на Євробаченні 0 балів, тоді як глядачі у Польщі оцінили нашого учасника максимальною кількістю голосів. Tvorchi з треком Heart of Steel зайняли шосту позицію, потрапивши до топ-10 фіналістів конкурсу.