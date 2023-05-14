"Це ж було вже": мережа рясніє мемами про Євробачення та Міку "Loreen" Ньютон (фото, відео)

Українці жартують про найяскравіших учасників конкурсу та не втомлюються вітати з "перемогою" Міку Ньютон

Минулої ночі, 13 травня, Великобританія провела фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення від імені України. Українці, незважаючи на повітряну тривогу, стежили за шоу, реакції на найяскравіших учасників фіналу заполонили мережу.

"Телеграф" публікує добірку смішних мемів і приколів на тему Євробачення, якими рясніють соцмережі. Особливо користувачі "пройшлися" переможницею, її ще раніше запідозрили в плагіаті через схожість мелодії з піснею Мікі Ньютон.

Як і прогнозували букмекери, перемогла на Євробаченні 2023 шведська співачка Loreen з треком Tattoo. Це історична подія, адже до цього ніхто з артистів не вигравав конкурс двічі. Повторна поява, а тепер і перемога зірки не залишила байдужими користувачів. Наприклад, українці згадали легендарний мем із Леонідом Кучмою: "Це ж було вже".

Приділили в мережі увагу кільком яскравим учасникам Євробачення 2023, наприклад, хорватській групі Let 3 із сатиричною піснею про "маленького підлого психопата". У тексті треку чітко простежується аналогія з путіним та лукашенком.

Звичайно ж, не обійшлося без мема з Будановим, який, без сумніву, мав дані про переможця конкурсу ще о 5-й ранку. Під час Євробачення в Україні звучали звуки сирен та працювали сили ППО, що теж знайшло відображення у народному гуморі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які країни потрапили до першої десятки Євробачення 2023 і яке місце посіла Україна. За кілька хвилин до виходу на сцену наш представник дізнався про атаку на Тернопіль – мала батьківщина гурту Tvorchi.