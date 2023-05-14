"Це ж було вже": сеть пестрит мемами о Евровидении и Мике "Loreen" Ньютон (фото, видео)

Украинцы шутят о самых ярких участниках конкурса и не устают поздравлять с "победой" Мику Ньютон

В минувшую ночь, 13 мая, Великобритания провела финал международного песенного конкурса Евровидение от имени Украины. Украинцы, несмотря на воздушную тревогу, следили за шоу, реакции на самых ярких участников финала заполонили сеть.

"Телеграф" публикует подборку смешных мемов и приколов на тему Евровидения, которыми пестрят соцсети. Особенно пользователи "прошлись" по победительнице, ее еще ранее заподозрили в плагиате из-за схожести мелодии с песней Мики Ньютон.

Как и прогнозировали букмекеры, победила на Евровидении 2023 шведская певица Loreen с треком Tattoo. Это историческое событие, так как до этого никто из артистов не выигрывал конкурс дважды. Повторное появление, а теперь и победа звезды не оставила равнодушными пользователей. К примеру, украинцы вспомнили легендарный мем с Леонидом Кучмой: "Це ж було вже".

Уделили в сети внимание нескольким ярким участникам Евровидения 2023, к примеру, хорватской группе Let 3 с сатирической песней о "маленьком подлом психопате". В тексте трека отчетливо прослеживается аналогия с путиным и лукашенко.

Конечно же, не обошлось без мема с Будановым, который, нет сомнений, располагал данными о победителе конкурса еще в 5 утра. Во время Евровидения в Украине звучали звуки сирен и работали силы ПВО, что тоже нашло отображение в народном юморе.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие страны попали в первую десятку Евровидения 2023 и какое место заняла Украина. За несколько минут до выхода на сцену наш представитель узнал об атаке на Тернополь – малая родина группы Tvorchi.