"Мы голосовали за Финляндию, а не за это": в сети возмущены второй победой Loreen на "Евровидении" (фото, видео)

В сети предлагают отменить оценки нацжюри, которые дали большинство голосов Швеции

Какое "Евровидение" и без скандалов? Только отгремел 67-й по счету песенный конкурс в британском Ливерпуле, а недовольные зрители уже назвали победу представителя Швеции Loreen незаслуженной.

В то время как сами украинские еврофаны отдали предпочтение не Loreen, а совсем другой стране — Польше, которую представляла в этом году певица Blanka с конкурсной песней Solo, максимум баллов по результатам зрительского голосования получил представитель Финляндии, певец Käärijä с зажигательной песней Cha Cha Cha.

"Финляндия — победитель", "Мы голосовали за Финляндию, а не за это", "Käärijä — реальный победитель", "Cha Cha Cha это победитель", — пишут в комментариях Eurovision Song Contest в Инстаграме.

Певец Käärijä был в шаге от победы на "Евровидении 2023"

Кстати, певица Loreen с песней Tattoo завоевала песенный конкурс уже во второй раз. В 2012 году ее композиция Euphoria сумела набрать максимальные 372 балла. В сети назвали ее победой нечестной и призывают, чтобы организаторы отменили баллы национальных жюри, чтобы избежать их "непонятных оценок" в дальнейшем и "политического влияния".

"Она не мой победитель", - пишут в сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина в 2023 году заняла почетное шестое место. Украинская группа TVORCHI в финале "Евровидения" исполнила песню Heart of Steel и получила от зрителей намного больше баллов, чем от нацжюри стран-участниц.

К слову, российские оккупанты решили испортить выступление наших ребят. Прямо за 10 минут до выхода на сцену украинский дуэт TVORCHI узнали, что их родной город Тернополь обстреляли. Музыканты сразу отреагировали на новость в социальных сетях и напомнили миру о том, что россия — страна-террорист, продолжает уничтожать украинские города и убивать мирных жителей.