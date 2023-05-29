Победительница Евровидения 2023 угодила в скандал с флагом Украины: в команде TVORCHI рассказали подробности

Шведская певица единственная, кто не поддержал благотворительную инициативу группы TVORCHI

Победительница международного песенного конкурса Евровидение 2023 шведская исполнительница Loreen вела себя отчужденно с другими участниками в Ливерпуле. Представителю Украины, дуэту TVORCHI, и вовсе отказала в просьбе подписать флаг.

Об этом рассказала CEO агентства коммуникаций detali, менеджер и партнер группы TVORCHI Юлия Могилюк изданию OBOZREVATEL. Украинская группа всего лишь предложила шведской певице поучаствовать в благотворительности.

По словам Могилюк, Loreen стала едва ли не единственным конкурсантом, с которым не было контакта у украинской команды: "Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказала подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины". Вместе с тем, не пожалели подписей участники из Финляндии, Италии, Испании, Литвы, Франции и других стран.

В целом, за кулисами TVORCHI ощущали поддержку. Однако это не касается еврофанов. Как рассказала Могилюк, внутреннее голосование поставило украинцев на последнее место, а в комментариях было много хейта в сторону нашего участника. В команде считают, что это была такая себе месть за прошлогоднюю победу Украины, которая, по мнению некоторых еврофанов, была "из-за войны".

Добавим, что сразу после окончания финала Евровидения Loreen затронула тему Украины, вспомнив, что неоднократно выступала в нашей стране. Вот как она комментировала события в Украине: "Мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети возмущены второй победой Loreen на Евровидении. Зрители считают, что настоящий победитель занял второе место.