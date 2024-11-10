Дан Балан вернется в Молдову? Где сейчас экс-судья "Голоса країни" и что он говорит о войне в Украине

Артист пригласил поклонников на концерт в Кишиневе

Экс-тренер вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", молдавский певец Дан Балан пропал с радаров поклонников почти сразу после начала полномасштабной войны россии против Украины. Он воздержался от комментариев по поводу российской агрессии и хранил молчание насчет того, где находился.

Как сообщило позже румынское издание "Вива", Дан Балан был в Украине, когда российская армия вторглась в страну 24 февраля 2022 года. Артист застрял в Киеве, где начались съемки для "Голоса країни". Из-за войны он не смог вылететь в Румынию, чтобы 5 марта провести финал румынского нацотбора на "Евровидение-2023".

Дан Балан в Турции?

Певец сумел покинуть Украину только через три недели после начала обстрелов. По информации "Вива", он прибыл в Молдову, откуда позже выдвинулся в Турцию. Мать артиста Людмила Балан подтвердила, что ее сын уехал из Молдовы перед Пасхой, которая отмечалась в прошлом году 24 апреля. При этом она не уточнила, куда именно он переехал, но подчеркнула, что он "не в Москве".

Отметим, через пять дней после российского вторжения Дан Балан сделал в Instagram публикацию с флагом Украины, добавив в описание цитату из поэмы национального героя и символа Украины, поэта Тараса Шевченко. "Опомнитесь! Будьте людьми, ибо беда вам будет. Раскуются вскоре закованные люди, наступит суд, заговорят и Днепр, и горы! Боже, спаси Украину! Всем сердцем с вами!" — написал он на украинском языке 27 февраля 2022 года.

Летом 2022 года артист презентовал в Instagram композицию на румынском языке, а в мае 2023 — новый клип, который снимался в Киеве до войны. "Клип "Crazy Loop — Love Maria" был снят в мирном довоенном Киеве. Сегодня, когда он выходит, мы молимся за детей, пострадавших от этой трагедии", — прокомментировал он.

А в начале ноября Дан Балан сделал публикацию афиши и пригласил поклонников на концерт в Кишиневе. "Спустя 5 лет с момента последнего концерта в городе моего сердца, я наконец-то возвращаюсь. До встречи 24 декабря в Arena Chisinau. Жду вас, чтобы вместе создать душевную атмосферу. Рождество может быть по-настоящему волшебным только дома", — обратился к подписчикам артист на румынском языке.

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