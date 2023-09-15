"Люди не прийдуть на його концерт": Єфросиніна чітко відповіла, що думає про втікачів Винника та Яму

Ведуча вірить, що люди зроблять висновки самі

Українська телеведуча, громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, як вона ставиться до тих артистів, які після початку повномасштабної війни росії проти України виїхали з країни і не повернулися. Або відмовчуються, не висловлюючи чітко свою думку та позицію щодо російської агресії.

Про це Єфросиніна сказала в інтерв’ю РБК-Україна у відповідь на запитання, що вона думає, наприклад, про Олега Винника. Як відомо, український співак та автор хітів "Вовчиця", "Візьми мене в полон" тощо після 24 лютого 2022 року зник із соцмереж та українського шоу-бізнесу. За останньою інформацією, зараз він перебуває на лікуванні у Німеччині.

"Виннику самому з цим жити. Це його вибір. Я здивуюся, якщо він зараз збере "Олімпійський" (стадіон у Києві). Я не думаю, що прийде стільки людей. Я вірю, що люди не прийдуть на його концерт у тих кількостях, в яких приходили; що Влада Яму не посадять у "Танці із зірками". Я вірю в те, що без наших з вами розмов про них люди й так самі зроблять висновки. Навіщо моя думка, все зрозуміло", — сказала телеведуча. Як відомо, український танцюрист та суддя телевізійних проектів Влад Яма 24 лютого 2022 року залишив Україну та переїхав до США.

Водночас Єфросиніна зазначила, що часто відмовляється від інтерв’ю, і здебільшого з тієї причини, що їй доведеться обговорювати людей. "Я це дійсно не люблю і не любила все життя. Тому що я саме та людина, якій перемивають кістки, скільки я себе пам’ятаю, навіть коли я не була публічною. І я колись зрозуміла, що моє життя буде набагато екологічнішим, якщо я не буду нікого обговорювати. Я настільки добре знаю, що таке моральні травми, що не хочу травмувати ні себе, ні цих людей", — сказала вона.

Раніше ми писали, що українську ведучу Машу Єфросинину засудили до 7 років колонії у справі про військові "фейки". Причиною для порушення "кримінальної справи" стали публікації в її акаунті в Інстаграмі.