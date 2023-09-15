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Війна — день 569: ЗСУ просуваються в контрнаступі і готуються повертати Крим

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 15 вересня 2023 року. Сили оборони України з кожним днем відрізняються новими унікальними операціями проти російських окупантів і досягають все більших успіхів на полі бою. Росіяни у свою чергу поки що продовжують спроби атак і наступу, хоч і безуспішних.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський анонсував створення в Україні такої нової посади як військовий омбудсмен: "Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", — сказав він у своєму вечірньому зверненні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що ЗСУ виконують три основні завдання для деокупації Криму: знищують ППО, щоб відкрити небо над півостровом, транспортну логістику окупантів і виганяють залишки Чорноморського флоту росії з вод Криму.

Тим часом карта бойових дій на початок доби від DeepState виглядає так:

Карта бойових дій Україна 15.09.2023 DeepState

З даними за 12 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 566: ЗСУ мають суттєвий прогрес на деяких напрямках

Про те, що відбувалося 13 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 567: потужна "бавовна" у Криму, окупанти продовжують обстріл міст

Інформацію за 14 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 568: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують тероризувати міста дронами-камікадзе