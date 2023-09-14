В Міноборони заявили, що ЗСУ звільнили село під Бахмутом: військові спростовують (мапа)

Сили оборони проводять зачистку села від окупантів

ЗСУ у боях на Донецькому напрямку звільнили населений пункт Андріївка у Бахмутському районі. Попри успіх, бої у цьому районі продовжуються.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, поки ворог на північному фланзі намагається відбити втрачені позиції, на південному фланзі ЗСУ успішно просуваються.

За словами Маляр, Сили оборони України зараз закріплюються на зайнятих позиціях у Андріївці, але бої продовжуються.

"На Бахмутському напрямку ми рухаємося вперед… Основні бої продовжуються в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки… І в нас там гарні новини. Андріївка — наша", — йдеться у повідомленні.

В той самий час з'явилося повідомлення від 3-ї окремої штурмової бригади про те, що ця інформація є хибною. Зараз у Бахмутському районі тривають серйозні бої.

"Офіційно! Заява про взяття Андріївки помилкова і передчасна. Наразі тривають серйозні та важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви шкідливі, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", — заявили військові.

Одразу після спростування військових Ганна Маляр виправила своє повідомлення.

"Ситуація дуже складна і мінлива. Тримаємо кулаки за наших", — написала вона.

На онлайн-карті порталу Deepstate Андріївку позначено як звільнений населений пункт, сказано, що зараз триває зачистка від росіян. Село Андріївка знаходиться у Бахмутському районі Донецької області за 13 км від самого Бахмута.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ мають успіх на кількох ділянках фронту, а в Запорізькій області росіяни несуть значні втрати.