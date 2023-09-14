У ворога великі втрати: ЗСУ досягли чергового успіху на одному з напрямків (карта)

Російські окупанти намагаються атакувати на кількох напрямках, але у відповідь отримують жорстку відсіч

контрнаступ ЗСУ, що триває, приносить свої позитивні результати й українські воїни зараз мають успіхи одразу на кількох напрямках. Ворог при цьому зазнає значних втрат як у техніці, так і в живій силі в Запорізькій області.

Російські окупанти намагаються прорвати оборону на Куп’янському та Бахмутському напрямках, в районах на північний схід від Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу.

Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області,

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наші захисники стійко тримають оборону Мар’їнки, де минулої доби противник зробив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи з позицій", — йдеться в повідомленні.

При цьому російські загарбники намагалися атакувати у районах Малої Токмачки Запорізької області. Проте в результаті вони отримали лише великі втрати у техніці та живій силі.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах українські військові продовжують утримувати ініціативу, проводити штурмові дії та тиснути на супротивника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що буде з контрнаступом ЗСУ з настанням холодів.