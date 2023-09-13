Війна — день 567: окупанти намагаються відновити сили та обстрілюють міста

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою, а активні бої точаться по всій лінії зіткнення. Українські війська чинять основний тиск на Мелітопольському напрямі, тоді як окупанти намагаються відновити боєздатність своїх військ, щоб провести черговий самогубний штурм. Тим часом у ЗСУ є низка успіхів, у тому числі й під Бахмутом у районі Кліщіївки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Група російських дронів атакує Одеську область, повідомляється про роботу ППО. Попередньо цілями є Ізмаїл та Кілія

00:00 У російській столиці сталися нічні вибухи. Причини в цей час невідомі.

Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 564: ЗСУ продовжують просування під постійними обстрілами

Інформацію за 11 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 565: окупанти втрачають позиції під тиском ЗСУ на півдні і не тільки

З даними за 12 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 566: ЗСУ мають суттєвий прогрес на деяких напрямках