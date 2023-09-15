"Люди не придут на его концерт": Ефросинина четко ответила, что думает о беглецах Виннике и Яме

Ведущая верит, что люди сделают выводы сами

Украинская телеведущая, общественный деятель Маша Ефросинина рассказала, как она относится к тем артистам, которые после начала полномасштабной войны россии против Украины уехали из страны и не вернулись. Либо отмалчиваются, не высказывая четко свое мнение и позицию относительно российской агрессии.

Об этом Ефросинина сказала в интервью РБК-Украина в ответ на вопрос, что она думает, например, об Олеге Виннике. Как известно, украинский певец и автор хитов "Волчица", "Возьми меня в плен" и ряда других после 24 февраля 2022 года исчез из соцсетей и украинского шоу-бизнеса. По последней информации, сейчас он находится на лечении в Германии.

"Виннику самому с этим жить. Это его выбор. Я удивлюсь, если он сейчас соберет "Олимпийский" (стадион в Киеве). Я не думаю, что придет столько людей. Я верю, что люди не придут на его концерт в тех количествах, в каких приходили; что Влада Яму не посадят в "Танцы со звездами". Я верю в то, что без наших с вами разговоров о них люди и так сами сделают выводы. Зачем мое мнение, все понятно", — сказала телеведущая. Как известно, украинский танцор и судья телевизионных проектов Влад Яма 24 февраля 2022 года покинул Украину и переехал в США.

В то же время Ефросинина отметила, что часто отказывается от интервью, и в основном по той причине, что ей придется обсуждать людей. "Я это действительно не люблю и не любила всю жизнь. Потому что я именно тот человек, которому перемывают кости, сколько я себя помню, даже когда я не была публичной. И я когда-то поняла, что моя жизнь будет гораздо экологичнее, если я не буду никого обсуждать. Я настолько хорошо знаю, что такое моральные травмы, что не хочу травмировать ни себя, ни этих людей", — сказала она.

Ранее мы писали, что украинскую ведущую Машу Ефросинину приговорили в россии к 7 годам колонии по делу о военных "фейках". Причиной для возбуждения "уголовного дела" послужили публикации в ее аккаунте в Инстаграме.