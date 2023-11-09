Олег Винник повернеться в Україну чи ні? Що відомо про співака та його ситуацію з фінансами

Винник став жертвою шахраїв

Один із популярних співаків Олег Винник, який після повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, може повернутися в Україну. Таке припущення зробив блогер Богдан Безпалов. На його думку, останнім часом з'явилися спроби "відбілити" репутацію Олега Винника, яка постраждала після того, як він не тільки виїхав з України, але й не світився в публічному просторі.

Серед іншого Безпалов вважає спробою "відбілити" історію яка з'явилася тиждень тому про те, що Винник став жертвою шахраїв, що прикидалися волонтерами. Нагадаємо, у співака існує благодійний фонд "Вовчиця", його створили у 2022 році. Через нього передавали автівки на ЗСУ. В мережі також ширяться відео з машинами з лого фонду.

Однак, стався випадок, коли він надав гроші волонтерам для купівлі машини, а ті виявилися шахраями. Про це розповів поет пісняр та телеведучий Петро Мага. Він зазначив, що шахраї не тільки вкрали гроші, а й погрожували Виннику, що вони відстрілять йому голову.

Та "відбілювання" репутації, про яке казав Безпалов може і не вдатися. Так, український продюсер Денис Путінцев вважає, що Виник не повернеться в Україну, адже має достатньо коштів для проживання в Німеччині. На його думку, повернути колишню популярність "повелителю вовчиць" не вдасться. Він також назвав Винника "нейтральним мовчуном", зазначивши, що мовчати було мудрішим за "перевзування" у патріотичні пісні. У своєму великому інтерв'ю влітку Олег Винник також критикував благодійні концерти своїх колег, вважаючи їх піаром на війні. Можливість повернення в Україну в останній час сам співак не коментував.

"Телеграф" нагадує, Винник дав велике інтерв'ю в якому пояснив чому він виїхав в Німеччину. Зокрема розповів, що в нього були проблеми зі здоров'ям і він проходив тривале лікування. Також він розповів про те, що вивозив з собою людей, однак це інтерв'ю не задовольнило прихильників співака.