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Українець з німецькою пропискою: де зараз Олег Винник і як йому вдалося виїхати з України під час війни

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Артист живе за кордоном і, схоже, не збирається повертатися на українську сцену Новина оновлена 29 жовтня 2023, 19:30
Артист живе за кордоном і, схоже, не збирається повертатися на українську сцену. Фото Скриншот из YouTube

Співак покинув Україну, як тільки почалася повномасштабна війна

З початку повномасштабної війни, одразу після 24 лютого 2022 року, з України почали масово виїжджати люди, зокрема й знаменитості. Однак деякі через кілька тижнів або місяців все ж таки повернулися, а інші вирішили залишитися. Серед тих, хто залишив Україну, був і популярний виконавець Олег Винник, який не просто виїхав, а взагалі зник з радарів і перестав виходити на зв’язок із шанувальниками навіть у соцмережах.

Як виявилося, Олег Винник виїхав з України 26 лютого і вирушив до Німеччини, резидентом якої він є вже понад два десятки років. Власне і державний кордон він перетнув без проблем завдяки "німецькій прописці". Про все це Олег Винник розповів у єдиному великому інтерв’ю, яке вийшло влітку на ютуб-каналі КРП. Зазначимо, що раніше, у мирний час, у своїх інтерв’ю артист розповідав, що має свою квартиру зі студією у Берліні, де він записував усі свої пісні.

За словами артиста, він їхав з України не один, а "вивозив із собою дуже багато людей".

"Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини — проживаю тут уже 23 роки. Є лише закордонний паспорт, бо внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли я став на постійний облік в українському посольстві. Я поїхав 26 числа. І вивозив із собою дуже багато людей", — розповів Олег Винник.

На питання про те, чому він не на фронті та не захищає країну з іншими українськими чоловіками, виконавець ухильно відповів, що у нього "свій фронт".

До речі, на відміну від інших знаменитостей, які в перший рік війни давали багато благодійних концертів у Європі та Америці на підтримку України, Винника на таких великих заходах не помітили.

Олег Винник на сцені

Раніше "Телеграф" розповідав, що інтерв’ю з Олегом Винником назвали "новим рівнем зіркового крінжі". Українці дуже обурені поведінкою артиста, який роками збирав стадіони та армії "вовчиць" в Україні.

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#Україна #Німеччина #Олег Винник