Олег Винник вернется в Украину или нет? Что известно о певце и его ситуации с финансами

Винник стал жертвой мошенников

Один из популярных певцов Олег Винник, после полномасштабного вторжения выехавший в Германию, может вернуться в Украину. Такое предположение сделал блоггер Богдан Беспалов. По его мнению, в последнее время появились попытки "отбелить" репутацию Олега Винника, пострадавшую после того, как он не только уехал из Украины, но и не светился в публичном пространстве.

Среди прочего Беспалов считает попыткой "отбелить" историю появившейся неделю назад о том, что Винник стал жертвой мошенников, притворявшихся волонтерами. Напомним, у певца существует благотворительный фонд "Волчица", его создали в 2022 году. Через него передавали автомобили на ВСУ. В сети также ходят видео с машинами с лого фонда.

Однако произошел случай, когда он предоставил деньги волонтерам для покупки машины, а те оказались мошенниками. Об этом рассказал поэт песенник и телеведущий Петр Мага. Он отметил, что мошенники не только украли деньги, но и угрожали Виннику, что они отстрелят ему голову.

Но "отбеливание" репутации, о котором говорил Беспалов, может и не удаться. Так, украинский продюсер Денис Путинцев считает, что возник не вернется в Украину, ведь имеет достаточно средств для проживания в Германии. По его мнению, вернуть былую популярность "повелителю волчиц" не удастся. Он также назвал Винника "нейтральным молчуном", отметив, что молчать было мудрее "переобувания" в патриотические песни. В своем обширном интервью летом Олег Винник также критиковал благотворительные концерты своих коллег, считая их пиаром на войне. Возможность возвращения в Украину в последнее время сам певец не комментировал.

"Телеграф" напоминает, Винник дал большое интервью, в котором объяснил, почему он уехал в Германию. В частности, рассказал, что у него были проблемы со здоровьем и он проходил длительное лечение. Также он рассказал о том, что вывозил с собой людей, однако это интервью не удовлетворило поклонников певца.