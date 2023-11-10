Внук Ротару из-за границы комментирует войну в Украине: где он и сама певица сейчас

Мужчина активно развивает музыкальную карьеру и строит планы по созданию собственной компании.

Внук певицы Софии Ротару, которому удалось уехать из Украины в прошлом году, Анатолий Евдокименко высказался о влиянии войны в Украине. За границей 29-летний Анатолий активно строит музыкальную карьеру его псевдонима SHMN. В 2022 году он уже выпустил один альбом.

1 декабря 2023 года ожидается второй — именно о нем шла речь в разговоре с журналом Metal. Журналисты не спрашивали Анатолия о его Родине или военных событиях в Украине, сосредоточившись на музыкальной составляющей, однако сам вспомнил войну в контексте изменений мира и трансформации.

Он считает, что самонаблюдение и внутренний диалог могут помочь людям во времена кризиса: "Недавняя пандемия и продолжающаяся война оказывают огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство". Детали о единстве кого с кем Анатолий не объяснял, однако отметил, что в ближайшие пять лет планирует заниматься исключительно музыкой — выпустить третий альбом, который завершит трилогию, хочет создать собственный фирменный звук и музыкальный лейбл, который бы развивал новые таланты.

Напомним, то что Анатолий Евдокименко был задержан на границе при попытке незаконно выехать из Украины вместе со своим отцом в Молдову подтверждали из разных источников. Через определенный период времени Анатолий внезапно всплыл во Франции. Путь по которому ему удалось уехать до сих пор остается неизвестным.

Что касается его отца Руслана и самой Софии Ротару, то сестра звезды утверждает, что она находится в Украине, в доме в Пятихатках под Киевом. Более того, живут они вместе с сыном в доме под столицей. О Руслане ничего не было слышно с 2022 года, кроме одобрительных смайликов в комментариях под публикациями в соцсетях сына, последняя публикация в соцсетях певицы также датируется прошлым годом — там она рассказывает о деятельности своего благотворительного фонда. Она также отмечается комментариями под публикациями внука.

Одновременно периодически появлялась информация о проживании Софию Ротару в США, Италии (в частности такую локацию показывал ее Instagram). После этих слухов певица опубликовала фото с могилы умершего более 20 лет назад мужчину, которая находится в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые украинские селебрити были удивлены молчанием Софии Ротару о войне. Даже на прошлогоднее увольнение Херсона она отреагировала обычным репостом в сторону, не выйдя в публичное пространство. В то же время в россии с Ротару пытаются бороться интересными методами — у нее предлагают забрать квартиру и направить средства на нужды бедных и военных.