У росії оголосили у розшук відому українську співачку (фото)

Джамала явно не очікувала такого "сюрпризу"

Слідом за визнанням у росії "терористкою" Маші Єфросініної, "уголовку" в країні-агресорці отримала і колега української телеведучої з шоубізнесу — знаменита співачка кримськотатарського походження Джамала.

Як випливає з бази розшуку мвс росії, пишуть росСМИ, Джамалу (справжнє ім’я — Сусана Алімівна Джамаладінова) оголошено в розшук за кримінальною статтею. За даними видання "Медіазона", українську артистку звинувачують у поширенні "фейків" про російську армію.

Нагадаємо, що у 2016 році Джамала, представляючи Україну, перемогла на конкурсі "Євробачення" з композицією про сталінську депортацію кримських татар. Співачка засуджує російську анексію Криму та повномасштабне вторгнення росії в Україну. У квітні 2022 року стало відомо, що Джамалі було заборонено в’їзд до рф на 50 років.

Джамала — не єдина в компанії заочно звинувачених або заарештованих у росії, до цього списку входять: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, телеведуча Маша Єфросиніна (також за поширення військових "фейків" про армію).