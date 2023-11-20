В россии объявили в розыск известную украинскую певицу (фото)

Джамала явно не ожидала такого "сюрприза"

Вслед за признанием в россии "террористкой" Маши Ефросининой, "уголовку" в стране-агрессорше получила и коллега украинской телеведущей по шоу-бизнесу — знаменитая певица крымскотатарского происхождения Джамала.

Как следует из базы розыска мвд россии, пишут росСМИ, Джамала (настоящее имя – Сусана Алимовна Джамаладинова) объявлена в розыск по уголовной статье. По данным издания "Медиазона", украинскую артистку обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

Напомним, что в 2016 году Джамала, представляя Украину, победила на конкурсе "Евровидение" с композицией о сталинской депортации крымских татар. Певица осуждает российскую аннексию Крыма и полномасштабное вторжение россии в Украину. В апреле 2022 года стало известно, что Джамале был запрещен въезд в рф на 50 лет.

Джамала — не единственная в компании заочно обвиняемых или арестованных в россии, в этот список входят: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, телеведущая Маша Ефросинина (так же за распространение военных "фейков" об армии рф).