"Берегитесь, свекрови": Тина Кароль показала красавчика-сына в его 15-летие (видео)

38-летняя звезда поздравила Вениамина с днем рождения

Украинская певица Тина Кароль, которую недавно раскритиковали за видео с известным блогером, поздравила своего единственного сына Вениамина, которому 18 ноября исполнилось 15 лет.

На странице в соцсети Инстаграм 38-летняя исполнительница выложила видео из закулисья фотосессии, кадрами из которой Тина Кароль поделилась еще 14 августа — в день рождения покойного мужа и отца Вениамина, украинского продюсера Евгения Огира. В этот день мужчине должно было исполниться 43 года.

"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я — не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты — самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15!)))) Берегитесь, свекрови. Любимый и единственный", — написала знаменитость.

Напомним, что Вениамин — единственный сын Тины Кароль, появившийся на свет 18 ноября 2008 года. Его отец, продюсер Евгений Огир, умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Сын певицы сейчас проживает и учится в Лондоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Коля Серга обвинил Тину Кароль в страхе выступать на фронте. Поклонники певицы ответили на обвинения.