"Это все постановка": Тину Кароль распекли в сети за видео с известным львовским блогером

Певица нарвалась на критику из-за видео с блогером

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая "сожгла" Москву на своем концерте, стала героиней ролика у известного львовского блогера Николаса Кармы. Прогуливаясь во Львове артистка как будто случайно "попалась в руки" блогера, который спрашивает у людей на улицах, сколько стоит их лук.

Как видно, на прогулку Тина Кароль надела стильный, но скромный образ, стоимость которого около 5 тысяч гривен, плюс рюкзак за 200 евро.

По словам артистки, это на сцене она блистает в дорогих и ярких сценических образах, а в обычной жизни пытается затеряться в толпе и не выделяться яркими нарядами.

Также Тина Кароль рассказала, что во время войны перестала покупать дорогие брендовые вещи. В ее гардеробе могут быть разве что бренды от коллабораций и рекламы.

В комментариях к видео началась бурная дискуссия, пользователи поделились на два табора — одни восхищаются естественностью Тины Кароль в этом видео:

Такая известная звезда выглядит в тысячи раз проще тех фиф с сумками по 5 тыс долларов! Очень приятная и милая.

Просто любо-дорого смотреть. Такая искренняя, улыбающаяся, красивая. Без понтов и попыток кому-то доказать. Тот случай, когда человек украшает одежду, а не одежду человека.

Красавица и умничка, Тина, очень приятно увидеть.

Тот момент, когда не нужно что-то кому-то доказывать.

А другие уверены, что ролик полностью постановочный:

Кто работал с ней – знает, что это за человек. Она очень жесткая и свысока. На камеру такая "своя". Думаю это к Николасу ее pr постучало, потому что он сейчас на топе. Весь образ продуман, профессиональный мейк.

Это все постановка, это игра, и 40 лет "мала".

Удивительно, что так много людей не видят, что это постановка и хоронят.

Я тоже не верю этому видео. Просто Тина, просто вечер, просто уходила и здесь Николас. Понятно, что договоренность. И она знала, что ее встретят.

Если это постановление, то, по моему мнению, очень неудачное постановление.

Она одна не ходит, и всегда в кепке, если что. А так видно что видео заказывали, на нем парик и проф. мейк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Коля Серга обвинил Тину Кароль в боязни выступать на фронте. Фанаты певицы ответили на обвинения.