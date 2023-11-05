"Це все постановка": Тіну Кароль розпекли у мережі за відео з відомим львівським блогером
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Співачка нарвалася на критику через відео з блогером
Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка "спалила" Москву на своєму концерті, стала героїнею ролика у відомого львівського блогера Ніколаса Карми. Прогулюючись у Львові артистка начебто випадково "потрапила в руки" блогера, який запитує у людей на вулицях, скільки коштує їх лук.
Як видно, на прогулянку Тіна Кароль одягла стильний, але скромний образ, вартість якого близько 5 тисяч гривень плюс рюкзак за 200 євро.
За словами артистки, це на сцені вона сяє у дорогих та яскравих сценічних образах, а у звичайному житті намагається загубитися у натовпі та не виділятися яскравими вбраннями.
Також Тіна Кароль розповіла, що під час війни припинила купувати дорогі брендові речі. У її гардеробі можуть бути хіба що бренди від колаборацій та реклами.
У коментарях до відео почалася бурхлива дискусія, користувачі поділилися на два табори — одні захоплюються природністю Тіни Кароль у цьому відео:
- Така відома зірка виглядає у тисячі разів простіше тих фіф із сумками по 5 тис доларів! Дуже приємна та мила.
- Просто любо-дорого дивитися. Така щира, усміхнена, гарна. Без понтів та спроб комусь щось довести. Той випадок, коли людина прикрашає одяг, а чи не одяг людини.
- Красуня і розумниця, Тіна, дуже приємно побачити.
- Той момент, коли не треба щось комусь доводити.
Інші ж впевнені, що ролик повністю постановочний:
- Хто працював із нею – знає, що це за людина. Вона дуже жорстка та зверхня. На камеру така "своя". Думаю, це до Ніколаса її pr постукало, тому що він зараз на топі. Весь образ продуманий, професійний мейк.
- Це все постановка, це гра, і 40 років "мала".
- Дивно, що так багато людей не бачать, що це вистава і "хавають".
- Я також не вірю цьому відео. Просто Тіна, просто вечір, просто йшла і тут Ніколас. Зрозуміло, що домовленість. І вона знала, що її зустрінуть.
- Якщо ця постановка, то, на мою думку, дуже невдала постановка.
- Вона одна не ходить, і завжди в кепці, якщо що. А так видно, що відео замовляли, на ньому перука і проф. мейк.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Коля Сєрга звинуватив Тіну Кароль у страху виступати на фронті. Фанати співачки відповіли на звинувачення.