"Це все постановка": Тіну Кароль розпекли у мережі за відео з відомим львівським блогером

Співачка нарвалася на критику через відео з блогером

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка "спалила" Москву на своєму концерті, стала героїнею ролика у відомого львівського блогера Ніколаса Карми. Прогулюючись у Львові артистка начебто випадково "потрапила в руки" блогера, який запитує у людей на вулицях, скільки коштує їх лук.

Як видно, на прогулянку Тіна Кароль одягла стильний, але скромний образ, вартість якого близько 5 тисяч гривень плюс рюкзак за 200 євро.

За словами артистки, це на сцені вона сяє у дорогих та яскравих сценічних образах, а у звичайному житті намагається загубитися у натовпі та не виділятися яскравими вбраннями.

Також Тіна Кароль розповіла, що під час війни припинила купувати дорогі брендові речі. У її гардеробі можуть бути хіба що бренди від колаборацій та реклами.

У коментарях до відео почалася бурхлива дискусія, користувачі поділилися на два табори — одні захоплюються природністю Тіни Кароль у цьому відео:

Така відома зірка виглядає у тисячі разів простіше тих фіф із сумками по 5 тис доларів! Дуже приємна та мила.

Просто любо-дорого дивитися. Така щира, усміхнена, гарна. Без понтів та спроб комусь щось довести. Той випадок, коли людина прикрашає одяг, а чи не одяг людини.

Красуня і розумниця, Тіна, дуже приємно побачити.

Той момент, коли не треба щось комусь доводити.

Інші ж впевнені, що ролик повністю постановочний:

Хто працював із нею – знає, що це за людина. Вона дуже жорстка та зверхня. На камеру така "своя". Думаю, це до Ніколаса її pr постукало, тому що він зараз на топі. Весь образ продуманий, професійний мейк.

Це все постановка, це гра, і 40 років "мала".

Дивно, що так багато людей не бачать, що це вистава і "хавають".

Я також не вірю цьому відео. Просто Тіна, просто вечір, просто йшла і тут Ніколас. Зрозуміло, що домовленість. І вона знала, що її зустрінуть.

Якщо ця постановка, то, на мою думку, дуже невдала постановка.

Вона одна не ходить, і завжди в кепці, якщо що. А так видно, що відео замовляли, на ньому перука і проф. мейк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Коля Сєрга звинуватив Тіну Кароль у страху виступати на фронті. Фанати співачки відповіли на звинувачення.