Коля Сєрга звинуватив Тіну Кароль у страху виступати на фронті: фани співачки відповіли (відео)

Шанувальники Тіни Кароль оперативно відреагували на слова виконавця

Український співак Коля Сєрга, який після повномасштабного російського вторгнення мобілізувався та керує організацією "Культурний десант", зробив заяву про Тіну Кароль. За його словами, співачка кілька разів відмовлялася від виступу на передовій в останній момент.

Як розповів виконавець в інтерв’ю Youtube-каналу "Грунт", нібито Тіна Кароль обіцяла виступити з "Культурним десантом", але за день до призначеної дати говорила "ні". Шанувальники зірки вже відреагували на слова Сєрги.

"Вона за день постійно відмовлялася. Ну, їй було страшно. І я розумію, що в неї знаходилися якісь причини, але базово, розумію, просто страх", — каже Коля Сєрга.

Заява виконавця отримала відгук у соціальних мережах. Фани Тіна Кароль обурилися словами Колі Сєрги та публікують відео з виступів артистки перед військовими. Шанувальники нагадують, що співачка підтримує Україну в боротьбі з російським агресором з 2014 року.

"Тіна завжди підтримує військових, наших героїв ЗСУ і не раз у своєму житті була в "гарячих точках" – йдеться на сторінці фан-клубу Тіни Кароль, сама ж співачка поки що на слова Сєрги не реагувала.

Нагадаємо, мережа обговорює концерт Тіни Кароль, під час якого співачка "спалила Москву". Раніше народна артистка України посилала російських окупантів зі сцени чернігівського драмтеатру, по якому рф вдарила ракетою через кілька днів.