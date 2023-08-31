Коля Серга обвинил Тину Кароль в боязни выступать на фронте: фаны певицы ответили (видео)

Поклонники Тины Кароль оперативно отреагировали на слова исполнителя

Украинский певец Коля Серга, который после полномасштабного российского вторжения мобилизовался и руководит организацией "Культурный десант", сделал заявление о Тине Кароль. По его словам, певица несколько раз отказывалась от выступления на передовой в последний момент.

Как рассказал исполнитель в интервью Youtube-каналу "Грунт", якобы Тина Кароль обещала выступить с "Культурным десантом", но за день до назначенной даты говорила "нет". Поклонники звезды уже отреагировали на слова Серги.

"Она за день постоянно отказывалась. Ну, ей было страшно. И я понимаю, что у нее находились какие-то причины, но базово, понимаю, просто страх", — говорит Коля Серга.

Заявление исполнителя получило отклик в социальных сетях. Фаны Тина Кароль возмутились словам Коли Серги и публикуют видео с выступлений артистки перед военными. Поклонники напоминают, что певица поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором с 2014 года.

"Тина всегда поддерживает военных, наших героев ВСУ и не раз в своей жизни была в "горячих точках" – говорится на странице фан-клуба Тины Кароль, сама же певица пока что на слова Серги не реагировала.

Напомним, сеть обсуждает концерт Тины Кароль, во время которого певица "сожгла Москву". Ранее народная артистка Украины посылала российских оккупантов со сцены черниговского драмтеатра, по которому рф ударила ракетой спустя несколько дней.