Тіна Кароль "спалила" Москву на своєму концерті (відео)

Кремль, що горить, красувався на заставці під час виступу артистки

У понеділок, 28 серпня, популярна українська співачка, Народна артистка України Тіна Кароль виступила із сольним концертом у Києві, під час якого вона вкотре висловила своє ставлення до російських окупантів. Виступ був присвячений 32-річчю з Дня Незалежності України.

Виконуючи свій новий хіт One Nation Under Love, який написала американська композиторка Даян Уоррен, на великому екрані позаду Кароль показали кадри Кремля, що горить. Роликом із концерту поділився телеграм-канал "Смолоскип".

Глядачі сприйняли такий перфоманс із величезним схваленням та захопленням, про що свідчать бурхливі овації у залі у цей момент. Також варто зазначити, що відео Москви у полум'ї на тлі артистки з’явилося на словах пісні "Непереможна надія! Одна мрія, Одне серцебиття і одна доля!". Дуже значущий "збіг", погодьтеся.

Раніше Тіна Кароль виступила у Чернігові за кілька днів до обстрілу драмтеатру. Тоді українська зірка надсилала росіян зі сцени, а після трагедії висловила співчуття жертвам російських обстрілів у Чернігові.