Тина Кароль "сожгла" Москву на своем концерте (видео)

Горящий Кремль красовался на заставке во время выступления артистки

В понедельник, 28 августа, популярная украинская певица, Народная артистка Украины Тина Кароль выступила с сольным концертом в Киеве, во время которого она в очередной раз высказала свое отношение к российским оккупантам. Выступление было посвящено 32-летию со Дня Независимости Украины.

Исполняя свой новый хит One Nation Under Love, который написала американская композиторша Даян Уоррен, на большом экране позади Кароль показали кадры горящего Кремля. Роликом с концерта поделился телеграм-канал "Смолоскип".

Зрители восприняли такой перфоманс с огромным одобрением и восторгом, о чем свидетельствуют бурные овации в зале в этот момент. Также стоит отметить, что видео горящей Москвы на фоне артистки появилось на словах песни "Непереможна надія! Одна мрія, Одне серцебиття і одна доля!". Очень значимое "совпадение", согласитесь.

Ранее Тина Кароль выступила в Чернигове за несколько дней до обстрела драмтеатра. Тогда украинская звезда посылала россиян со сцены, а после трагедии выразила соболезнования жертвам российских обстрелов в Чернигове.