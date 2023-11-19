"Стережіться, свекрухи": Тіна Кароль показала красунчика-сина у його 15-річчя (відео)

38-річна зірка привітала Веніаміна з днем народження

Українська співачка Тіна Кароль, яку нещодавно розкритикували за відео з відомим блогером, привітала свого єдиного сина Веніаміна, якому 18 листопада виповнилось 15 років.

На сторінці в соцмережі Інстаграм 38-річна виконавиця виклала відео із залаштунків фотосесії, кадри з якої Тіна Кароль поділилася ще 14 серпня — у день народження покійного чоловіка і батька Веніаміна, українського продюсера Євгена Огіра. Саме того дня чоловікові мало виповнитись 43 роки.

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата)))) Стережіться, свекрухи. Любий та єдиний", — написала знаменитість.

Нагадаємо, що Веніамін — єдиний син Тіни Кароль, який з'явився на світ 18 листопада 2008 року. Його батько, продюсер Євген Огір, помер 28 квітня 2013 року на 33-му році життя, після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням – раком шлунка. Тіна Кароль та Огір прожили у шлюбі п'ять років. Син співачки зараз проживає та навчається в Лондоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Коля Сєрга звинуватив Тіну Кароль у страху виступати на фронті. Шанувальники співачки відповіли на звинувачення.