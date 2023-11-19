Переможницею "Міс Всесвіту 2023" стала нікарагуанка: топ 5 найвідвертіших фото Шейнніс Паласіос

23-річна дівчина є спортсменкою і часто ділиться фото у купальниках

У завершальному етапі конкурсу "Міс Всесвіт 2023", який пройшов вночі з 18 на 19 листопада в Сальвадорі, перемогу здобула 23-річна модель і ведуча ранкового шоу на місцевому телеканалі, Шейнніс Паласіос з Нікарагуа. Ця дівчина стала першою представницею Нікарагуа, яка отримала корону у цьому престижному конкурсі.

Що відомо про Шейнніс Паласіос

Майбутня володарка корони народилася 31 травня 2000 року в Манагуа, Нікарагуа. Вона навчалася в Центральноамериканському університеті за спеціальністю "Масова комунікація" та паралельно брала активну участь в університетській волейбольній команді. Свій диплом про вищу освіту вона отримала у травні 2022 року. У лютому поточного року Паласіос стала ведучою ранкового шоу на одному з найвідоміших телеканалів Нікарагуа.

На момент перемоги у конкурсі "Міс Всесвіт" у неї налічується 717 тисяч підписників в Інстаграмі. У своєму блозі 23-річна дівчина нерідко публікує фото відвертого характеру, зокрема, хвалиться образами у купальниках та сукнях із глибоким декольте. "Телеграф" вибрав 5 найсексуальніших луків Шейнніс.

Нагадаємо, що українка Ангеліна Усанова не потрапила до ТОП-20 фіналісток та вибула з боротьби за корону. Раніше стало відомо, що на вечорі привітань у Сальвадорі Ангеліна опинилася за одним столом з учасницею з росії. Очевидно, організатори конкурсу знову намагалися створити видимість "дружби" між учасницями країн, що перебувають у стані війни.