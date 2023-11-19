Победительницей "Мисс Вселенной 2023" стала никарагуанка: топ 5 самых откровенных фото Шейннис Паласиос

23-летняя девушка является спортсменкой и часто делится фото в купальниках

В завершающем этапе конкурса "Мисс Вселенная 2023", который прошел ночью с 18 на 19 ноября в Сальвадоре, победу одержала 23-летняя модель и ведущая утреннего шоу на местном телеканале, Шейннис Паласиос из Никарагуа. Эта девушка стала первой представительницей Никарагуа, которая получила корону в этом престижном конкурсе.

Что известно о Шейннис Паласиос

Будущая обладательница короны появилась на свет 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа. Она обучалась в Центральноамериканском университете по специальности "Массовая коммуникация" и параллельно активно участвовала в университетской волейбольной команде. Свой диплом о высшем образовании она получила в мае 2022 года. В феврале текущего года Паласиос стала ведущей утреннего шоу на одном из известных телеканалов Никарагуа.

На момент победы в конкурсе "Мисс Вселенная" у нее насчитывается 687 тысяч подписчиков в Инстаграме. В своем блоге 23-летняя девушка нередко публикует фото откровенного характера, в частности, хвастается образами в купальниках и платьях с глубоким декольте. "Телеграф" выбрал 5 самых сексуальных луков Шейннис.

Напомним, что украинка Ангелина Усанова не попала в ТОП-20 финалисток и выбыла из борьбы за корону. Ранее стало известно, что на вечере поздравлений в Сальвадоре Ангелина оказалась за одним столом с участницей из россии. По-видимому, организаторы конкурса снова пытались создать видимость "дружбы" между участницами из стран, находящихся в состоянии войны.