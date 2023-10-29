Джамала умилила сеть нежными фото с мужем: "Красивая пара" (фото)

Певица нежно поздравила Бекира с днем рождения

Известная украинская певица Джамала поделилась с преданными поклонниками фотографиями со своим мужем Бекиром Сулеймановым. 29 октября мужчина празднует день рождения.

В соцсети Инстаграм 40-летняя исполнительница выложила пост со словами благодарности и любви любимому. "Сколько ты всего делаешь для своей Родины, семьи, людей. Горжусь тобой и благодарю Бога, что ты мой муж. Sevem. Люблю! Hayirli yaşlar olsun ("С днем рождения" - ред.)", — написала Джамала.

Напомним, что с Бекиром, который младше певицы на 8 лет, Джамала впервые появилась на публике как пара в 2016 году, а в следующем году они поженились. У супругов двое сыновей — Эмир-Рахман (2018) и Селим-Гирай (2020).

В ответ на поздравление супруги Сулейманов в комментариях также написал "Sevem" (Люблю" — ред.).

Подписчики от себя также поздравили мужа Джамалы и отметили, что они очень красивая пара.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях Джамала распустила свои длинные дреды. Взлохмаченные волосы пришлось бы артистке долго выпрямлять и укладывать.