Джамала розчулила мережу ніжними фото з чоловіком: "Гарна пара" (фото)

Співачка ніжно привітала Бекіра з днем народження

Відома українська співачка Джамала поділилася з відданими шанувальниками світлинами зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим. 29 жовтня чоловік святкує день народження.

В соцмережі Інстаграм 40-річна виконавиця виклала пост зі словами подяки і любові коханому. "Скільки ти всього робиш для своєї Батьківщини, сімʼї, людей. Пишаюсь тобою і дякую Богові, що ти мій чоловік. Sevem. Люблю! Hayirli yaşlar olsun ("З днем народження" — ред.)", — написала Джамала.

Нагадаємо, що з Бекіром, який молодший за співачку на 8 років, Джамала вперше з'явилась на публіці як пара у 2016 році, а в наступному році вони одружились. У подружжя двоє синів — Емір-Рахман (2018) і Селім-Гірай (2020).

У відповідь на привітання дружини Сулейманов у коментарях також написав "Sevem" (Люблю" — ред.).

Підписники від себе також привітали чоловіка Джамали і зазначили, що вони дуже гарна пара.

Раніше "Телеграф" писав, що днями Джамала розпустила свої довгі дреди. Розкуйовджене волосся довелося б артистці довго випрямляти та укладати.