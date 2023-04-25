З днем народження, коханий чоловік: красиві привітання від дружини у віршах та прозі

Зворушливі побажання допоможуть передати чоловікові все ваше кохання

День народження — це справді найкраще свято на рік. Емоційний приплив щастя та хвилювання, які ми відчуваємо, коли наближається день народження нашої коханої людини, неможливо описати словами. Якщо день народження вашого чоловіка не за горами, можливо ви захочете вибрати для нього гарне привітання з днем народження.

Виразити безмірне кохання словами може бути непросто. Тому "Телеграф" зібрав варіанти найкращих привітань із днем народження чоловікові, щоб надихнути вас.

Привітання коханому чоловікові своїми словами

З тобою все здається таким простим. Дякую, що ти завжди зі мною, коли я цього потребую. З днем народження, коханий!

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Життя здається дорогоцінним тільки з тобою. Я вдячна Богові за те, що ти прийшов у моє життя і зробив його щасливішим. З Днем народження!

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Сьогодні мій улюблений день у році, бо сьогодні твій день народження! З Днем народження, дорогий!

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Цього дня я молюся, щоб усі твої бажання справдилися, і в тебе все вийшло. З Днем народження!

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Мені нічого не потрібне, коли я з тобою. Ти мій найдорожчий скарб. Нехай у тебе буде чудовий день народження, люблю тебе!

Гарне привітання чоловікові у віршах

Вітаю тебе, любий мій, Хай збудуться всі з твоїх мрій, Кохання, здоров’я, достатку без краю, В житті неймовірної вдачі бажаю! Хай Янгол Охоронець завжди вберігає, А будь-яке лихо тебе оминає!

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Ти — моя справжня половина,

Мій чоловік, моя родина.

З днем народження, мій милий,

Будь здоровий і щасливий!

У всьому успіхів бажаю,

Нехай душа твоя співає,

І хай все буде, як ти хочеш.

Я з тобою завжди поруч!

Люблю тебе і хочу привітати, Коханий, милий, дорогий, Тебе я буду завжди виглядати. Веселий будь, і завжди будь такий. Щоб мріяв ти, і завжди все збувалось, І плани втілював свої в життя. Ні сліз, ні смутку щоб не зналось, Хай радістю бринить твоє буття. Щоб гроші завжди прибували, І друзі вірні скрізь були. Любили діти й поважали, Щасливо разом ми жили.

Раніше "Телеграф" писав, як з гумором привітати чоловіка з днем народження.