С днем рождения, дорогой муж: красивые поздравления от жены в стихах и прозе
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Трогательные пожелания помогут передать мужу всю вашу любовь
День Рождения — это действительно лучший праздник в году. Эмоциональный прилив счастья и волнения, который мы испытываем, когда приближается день рождения нашего любимого человека, невозможно описать словами. Если день рождения вашего мужа не за горами, вероятно вы захотите выбрать для него красивое поздравление с днем рождения.
Выразить безмерную любовь словами может быть непросто. Поэтому "Телеграф" собрал варианты лучших поздравлений с днем рождения супруга, чтобы вдохновить вас.
Поздравление любимому мужу своими словами
С тобой все кажется таким простым. Спасибо, что ты всегда со мной, когда я в этом нуждаюсь. С днем рождения, любимый!
***
Жизнь кажется драгоценной только с тобой. Я благодарна Богу за то, что ты пришел в мою жизнь и сделал ее счастливее. С днем рождения!
***
Сегодня мой любимый день в году, потому что сегодня твой день рождения! С днём рождения, дорогой!
***
В этот день я молюсь, чтобы все твои желания исполнились, и у тебя все получилось. С днем рождения!
***
Мне ничего не нужно, когда я с тобой. Ты мое самое дорогое сокровище. Пусть у тебя будет самый замечательный день рождения, люблю тебя!
Красивое поздравление мужу в стихах
Сегодня день рожденья твой.
Будь счастлив ты, мой дорогой!
Любимый папа ты и муж,
Да самый ласковый к тому ж.
И пусть летят твои года,
Но не старей ты никогда,
Здоровье крепким будет пусть,
А сердца не коснется грусть,
Лишь радость будет на пороге.
Пусть обойдут наш дом тревоги.
Достатка, мира и добра,
Улыбок, солнца и тепла!
И лишь тебе я говорю,
Что всей душой тебя люблю!
***
Любимый мой, родной, неповторимый,
Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравленья
И пожеланья в день рожденья твой.
Ты лучший муж на целом белом свете,
Такого во всем мире не найти.
Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,
С тобою рядом буду я идти.
Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший:
Мне так с тобою в жизни повезло!
С днем рожденья поздравляю
И терпения желаю.
Чтоб со мною не ругался,
Всегда добрым оставался,
Чаще чтоб цветы дарил,
В срок с работы приходил.
Чтоб носки ты не терял,
Сам стирал и зашивал,
Не валялся на диване,
Улыбался моей маме,
Убирал и мыл посуду…
Помогать, конечно, буду.
Это шутки, а всерьез —
Я люблю тебя до слез!
Ранее "Телеграф" писал, как с юмором поздравить мужчину с днем рождения.