С днем рождения, дорогой муж: красивые поздравления от жены в стихах и прозе

Трогательные пожелания помогут передать мужу всю вашу любовь

День Рождения — это действительно лучший праздник в году. Эмоциональный прилив счастья и волнения, который мы испытываем, когда приближается день рождения нашего любимого человека, невозможно описать словами. Если день рождения вашего мужа не за горами, вероятно вы захотите выбрать для него красивое поздравление с днем рождения.

Выразить безмерную любовь словами может быть непросто. Поэтому "Телеграф" собрал варианты лучших поздравлений с днем рождения супруга, чтобы вдохновить вас.

Поздравление любимому мужу своими словами

С тобой все кажется таким простым. Спасибо, что ты всегда со мной, когда я в этом нуждаюсь. С днем рождения, любимый!

***

Жизнь кажется драгоценной только с тобой. Я благодарна Богу за то, что ты пришел в мою жизнь и сделал ее счастливее. С днем рождения!

***

Сегодня мой любимый день в году, потому что сегодня твой день рождения! С днём рождения, дорогой!

***

В этот день я молюсь, чтобы все твои желания исполнились, и у тебя все получилось. С днем рождения!

***

Мне ничего не нужно, когда я с тобой. Ты мое самое дорогое сокровище. Пусть у тебя будет самый замечательный день рождения, люблю тебя!

Красивое поздравление мужу в стихах

Сегодня день рожденья твой. Будь счастлив ты, мой дорогой! Любимый папа ты и муж, Да самый ласковый к тому ж. И пусть летят твои года, Но не старей ты никогда, Здоровье крепким будет пусть, А сердца не коснется грусть, Лишь радость будет на пороге. Пусть обойдут наш дом тревоги. Достатка, мира и добра, Улыбок, солнца и тепла! И лишь тебе я говорю, Что всей душой тебя люблю!

***

Любимый мой, родной, неповторимый,

Единственный и самый дорогой,

Прими мои сегодня поздравленья

И пожеланья в день рожденья твой.

Ты лучший муж на целом белом свете,

Такого во всем мире не найти.

Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,

С тобою рядом буду я идти.

Тебя люблю и крепко я целую,

Дарю тебе и ласку, и тепло.

Хочу тебе признаться, мой хороший:

Мне так с тобою в жизни повезло!

С днем рожденья поздравляю И терпения желаю. Чтоб со мною не ругался, Всегда добрым оставался, Чаще чтоб цветы дарил, В срок с работы приходил. Чтоб носки ты не терял, Сам стирал и зашивал, Не валялся на диване, Улыбался моей маме, Убирал и мыл посуду… Помогать, конечно, буду. Это шутки, а всерьез — Я люблю тебя до слез!

Ранее "Телеграф" писал, как с юмором поздравить мужчину с днем рождения.