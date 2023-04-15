Платоша, с именинами! Отличные картинки и поздравления на День ангела Платона

Не забудьте поздравить Платона с праздником

Имя Платон на сегодняшний день незаслуженно забыто многими, однако от этого оно не теряет своего очарования. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково значение и происхождение имени, и когда каждый День ангела Платона в году. Теперь же мы приготовили подборку отличных поздравлений на именины для Платона в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Платона своими словами

Платоша! В этот чудный день хочу от сердца пожелать, чтобы ты всегда оставался таким добрым, чутким и надежным человеком, — хоть в нашем сером склочном мире это так нелегко. Достигай всех своих целей, реализовывайся, люби и будь любим. С именинами!

С Днем ангела Платона! Пусть твоя жизнь будет легка и радостна, как езда по новенькой скоростной трассе, пусть все твои цели и желания сбываются в кратчайшие сроки и наилучшим образом, и настроение твое не омрачают пустые заботы и печали. Поздравляю!

С именинами, Платон! От души поздравляю и желаю, чтобы в твоем доме всегда было спокойно, тепло и благополучно, пусть ангел-хранитель бережет тебя твоих близких от несчастий, и жизнь твоя будет полна только радостными и счастливыми событиями. Всех благ!

Открытки для поздравления Платона с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему категорически не рекомендуется дарить чашки одиноким людям, — такая, казалось бы, простая вещь может стать причиной невзгод, согласно народным приметам.