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Платоша, с именинами! Отличные картинки и поздравления на День ангела Платона

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Платона на любой вкус Новость обновлена 15 апреля 2023, 19:15
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Платона на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Платона с праздником

Имя Платон на сегодняшний день незаслуженно забыто многими, однако от этого оно не теряет своего очарования. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково значение и происхождение имени, и когда каждый День ангела Платона в году. Теперь же мы приготовили подборку отличных поздравлений на именины для Платона в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Платона своими словами

  • Платоша! В этот чудный день хочу от сердца пожелать, чтобы ты всегда оставался таким добрым, чутким и надежным человеком, — хоть в нашем сером склочном мире это так нелегко. Достигай всех своих целей, реализовывайся, люби и будь любим. С именинами!
  • С Днем ангела Платона! Пусть твоя жизнь будет легка и радостна, как езда по новенькой скоростной трассе, пусть все твои цели и желания сбываются в кратчайшие сроки и наилучшим образом, и настроение твое не омрачают пустые заботы и печали. Поздравляю!
  • С именинами, Платон! От души поздравляю и желаю, чтобы в твоем доме всегда было спокойно, тепло и благополучно, пусть ангел-хранитель бережет тебя твоих близких от несчастий, и жизнь твоя будет полна только радостными и счастливыми событиями. Всех благ!

Открытки для поздравления Платона с Днем ангела

Открытки и стихи с Днем ангела Платон
Поздравление с Днем ангела Платона
С Днем ангела Платон — картинки, поздравления и открытки
День ангела Платона – поздравления, открытки и картинки с именинами Платон
Поздравление с именинами Платона

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему категорически не рекомендуется дарить чашки одиноким людям, — такая, казалось бы, простая вещь может стать причиной невзгод, согласно народным приметам.

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#Платон #Поздравления #День ангела #Именины