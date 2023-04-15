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Именины Платона в 2023 году: все дни, когда Платон празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Платон и когда у него День ангела Новость обновлена 15 апреля 2023, 19:17
Рассказываем про значение имени Платон и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

Одно время это имя вообще исчезло, но теперь снова в ходу

Мужское имя Платон на сегодняшний день, конечно, не самое популярное, однако все равно древнее и очень красивое. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Платона в течение года.

Значение имени Платон

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "широкоплечий". На территорию современной Украины оно пришло вместе с христианством из Византии, долгое время было редким, а во второй половине XX века вовсе исчезло. Однако последние годы оно вновь используется, хоть и редко.

Встречаются такие разговорные формы имени Платон как Платоша, Платоня, Плата, Тоха, Платонка.

Считается, что носители имени Платон обычно вдумчивые, умные, доброжелательные, преданные, щедрые и великодушные, хоть и не всегда внимательные. Также они часто бывают слишком погружены в собственные мысли, из-за чего кажутся отстраненными от мира.

Когда День ангела Платона?

Носители имени Платон отмечают свои именины 6 раз в году по церковному православному календарю:

  • 14 января, — Платон Кульбуш;
  • 18 апреля, — святой игумен Платон Студийский;
  • 5 мая, — Платон Йованович;
  • 9 августа, — Платон Горных;
  • 15 августа, — Платон Колегов;
  • 1 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго не рекомендуется дарить мужчинам по народным приметам.

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