Потрясающие букеты, которые не завянут: TikTok захватил новый тренд (видео)

Искусственные букеты могут быть такими же красивыми, как и настоящие, но для этого нужно потрудиться

Трудно найти человека, который бы не любил цветы, однако некоторые отказывают себе в удовольствии покупки букетов, поскольку они дорого стоят и быстро вянут. Но можно сделать букет своими руками, который никогда не завянет и будет радовать глаз, пока вам не надоест.

При упоминании искусственных букетов у многих всплывают перед глазами детские поделки из бумаги и похоронные цветы, однако на самом деле они могут выглядеть очень даже красиво, — и подтверждением тому служит тренд в TikTok по созданию букетов из бумажных бабочек и пластиковых бутылок.

Для создания букета из бабочек нужно: распечатанные цветные бабочки на бумаге (столько штук, сколько вы хотите цветов в букете), прозрачная самоклеящаяся пленка или широкий скотч, проволока, термоклей, прозрачная обертка для цветов, зажигалка, стразы, маленький скотч, по желанию короткая гирлянда на батарейках.

Как сделать букет из бабочек своими руками:

бумагу с распечатанными бабочками покрываем прозрачной пленкой или скотчем для прочности;

бабочки вырезаем;

из проволоки формируем "стебли" с закруглениями на конце;

подогреваем термоклей зажигалкой, прикрепляем бабочку на круглую часть проволоки;

на термоклей также прикрепляем стразу на бабочку;

оборачиваем каждый "цветок" с бабочкой оберткой, закрепляем маленьким скотчем;

когда все бабочки готовы, собираем их в букет и оборачиваем его оберткой;

по желанию перед обертыванием можно разместить между "стеблями" гирлянду на батарейках, чтобы букет мог светиться.

Как выглядит готовый букет из бабочек

Стоит заметить, что букеты из бабочек стали так популярны, что их даже продают онлайн, — стоит такое удовольствие 600-1100 гривен.

Кому лень делать самому трендовый букет - его можно купить

Вот инструкция на видео:

Для создания цветов из бутылок нужно: пластиковые бутылки, зеленая гофрированная бумага, желтая краска, зажигалка, термоклей, ножницы, проволока, картон.

Цветы из пластиковых бутылок делаются следующим образом:

вырезаем из картона два-три лекала для лепестков разных размеров;

разрезаем бутылку, вырезаем из нее по лекалам "лепестки";

края каждого "лепестка" прижигаем зажигалкой, чтобы они загнулись;

формируем из проволоки "стебли";

полоску гофрированной бумаги нарезаем с одной стороны, накручиваем ее на проволоку как серцевинку цветка, сверху краской наносим "пыльцу" (вместо краски можно использовать жидкий клей и стразы);

разогреваем зажигалкой термоклей, насаживаем лепестки вокруг серцевинки;

место соединения "лепестков" с проволокой и саму проволоку обертываем гофрированной бумагой.

Вот как процесс выглядит на видео:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как юная украинская бандуристка покорила ТикТок исполнением народных украинских песен и всемирно известных хитов.