Потрясающие букеты, которые не завянут: TikTok захватил новый тренд (видео)
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Искусственные букеты могут быть такими же красивыми, как и настоящие, но для этого нужно потрудиться
Трудно найти человека, который бы не любил цветы, однако некоторые отказывают себе в удовольствии покупки букетов, поскольку они дорого стоят и быстро вянут. Но можно сделать букет своими руками, который никогда не завянет и будет радовать глаз, пока вам не надоест.
При упоминании искусственных букетов у многих всплывают перед глазами детские поделки из бумаги и похоронные цветы, однако на самом деле они могут выглядеть очень даже красиво, — и подтверждением тому служит тренд в TikTok по созданию букетов из бумажных бабочек и пластиковых бутылок.
Для создания букета из бабочек нужно: распечатанные цветные бабочки на бумаге (столько штук, сколько вы хотите цветов в букете), прозрачная самоклеящаяся пленка или широкий скотч, проволока, термоклей, прозрачная обертка для цветов, зажигалка, стразы, маленький скотч, по желанию короткая гирлянда на батарейках.
Как сделать букет из бабочек своими руками:
- бумагу с распечатанными бабочками покрываем прозрачной пленкой или скотчем для прочности;
- бабочки вырезаем;
- из проволоки формируем "стебли" с закруглениями на конце;
- подогреваем термоклей зажигалкой, прикрепляем бабочку на круглую часть проволоки;
- на термоклей также прикрепляем стразу на бабочку;
- оборачиваем каждый "цветок" с бабочкой оберткой, закрепляем маленьким скотчем;
- когда все бабочки готовы, собираем их в букет и оборачиваем его оберткой;
- по желанию перед обертыванием можно разместить между "стеблями" гирлянду на батарейках, чтобы букет мог светиться.
Стоит заметить, что букеты из бабочек стали так популярны, что их даже продают онлайн, — стоит такое удовольствие 600-1100 гривен.
Вот инструкция на видео:
Для создания цветов из бутылок нужно: пластиковые бутылки, зеленая гофрированная бумага, желтая краска, зажигалка, термоклей, ножницы, проволока, картон.
Цветы из пластиковых бутылок делаются следующим образом:
- вырезаем из картона два-три лекала для лепестков разных размеров;
- разрезаем бутылку, вырезаем из нее по лекалам "лепестки";
- края каждого "лепестка" прижигаем зажигалкой, чтобы они загнулись;
- формируем из проволоки "стебли";
- полоску гофрированной бумаги нарезаем с одной стороны, накручиваем ее на проволоку как серцевинку цветка, сверху краской наносим "пыльцу" (вместо краски можно использовать жидкий клей и стразы);
- разогреваем зажигалкой термоклей, насаживаем лепестки вокруг серцевинки;
- место соединения "лепестков" с проволокой и саму проволоку обертываем гофрированной бумагой.
Вот как процесс выглядит на видео:
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как юная украинская бандуристка покорила ТикТок исполнением народных украинских песен и всемирно известных хитов.