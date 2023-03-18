Как сделать одежду белее с помощью аспирина: исчезнут даже устаревшие пятна от пота

Больше никакая химия вам не понадобится

Белое белье со временем тускнеет и желтеет, поэтому для его обслуживания требуется особая осторожность. К счастью, есть некоторые хитрости, чтобы белые вещи снова засияли, даже если на них остались сильные загрязнения или следы от пота.

Чтобы отбелить белые вещи, вам понадобится популярное аптечное средство, которое вы точно найдете в своей аптечке, пишет santeplus. И это аспирин! У этого средства есть не один "козырь в рукаве", и он может сделать для вас много вещей, которых вы не ожидаете, особенно для стирки белого белья.

Как вернуть белизну вещам с помощью аспирина

Благодаря своим компонентам аспирин обладает удивительными свойствами удаления пятен. Если у вас есть стойкие пятна на одежде, особенно следы пота на футболках и рубашках, приготовьте пасту из толченого аспирина и воды, нанесите ее на пятно, потрите и оставьте для воздействия. Затем загрузите белье в стиральную машину, и постирайте как обычно.

То же самое касается белого белья, которое потеряло свой блеск. Замочите белье в тазу с раствором аспирина в горячей воде или добавьте таблетки прямо в белье в лоток и запустите машинку. Кроме того, аспирин помогает удалить известковый налет из вашей стиральной машины.

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