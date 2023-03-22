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Приголомшливі букети, які не зав’януть: TikTok захопив новий тренд (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Розповідаємо, як зробити трендові букети з метеликів та пластикових пляшок своїми руками Новина оновлена 22 березня 2023, 11:48
Розповідаємо, як зробити трендові букети з метеликів та пластикових пляшок своїми руками. Фото Колаж "Телеграфу"

Штучні букети можуть бути такими ж красивими, як і справжні, але для цього потрібно попрацювати

Важко знайти людину, яка не любила б квіти, проте деякі відмовляють собі в задоволенні покупки букетів, оскільки вони дорого коштують і швидко в’януть. Але можна зробити букет своїми руками, який ніколи не зав’яне і радуватиме око, поки вам не набридне.

При згадці штучних букетів у багатьох спливають перед очима дитячі поробки з паперу та похоронні квіти, проте насправді вони можуть виглядати дуже красиво, — і підтвердженням цього є тренд у TikTok зі створення букетів із паперових метеликів та пластикових пляшок.

Для створення букета з метеликів потрібно: роздруковані кольорові метелики на папері (стільки штук, скільки ви хочете квітів у букеті), прозора клейка плівка або широкий скотч, дріт, термоклей, прозора обгортка для квітів, запальничка, стрази, маленький скотч, за бажанням коротка гірлянда на батарейках.

Як зробити букет з метеликів своїми руками:

  • папір із роздрукованими метеликами покриваємо прозорою плівкою або скотчем для міцності;
  • метелики вирізаємо;
  • з дроту формуємо "стебла" із заокругленнями на кінці;
Як зробити букет з метеликів своїми руками
  • підігріваємо термоклей запальничкою, прикріплюємо метелика на круглу частину дроту;
  • на термоклей також прикріплюємо стразу на метелика;
Як зробити букет з метеликів своїми руками
  • обертаємо кожну "квітку" з метеликом обгорткою, закріплюємо маленьким скотчем;
  • коли всі метелики готові, збираємо їх у букет і обертаємо його обгорткою;
  • за бажанням перед обгортанням можна розмістити між "стеблами" гірлянду на батарейках, щоб букет міг світитися.
Як зробити букет з метеликів своїми руками
Так виглядає готовий букет із метеликів

Варто зауважити, що букети з метеликів стали такими популярними, що їх навіть продають онлайн, — коштує таке задоволення 600-1100 гривень.

В Україні можна купити букет з метеликів із ТікТок
Кому ліньки робити самому трендовий букет — його можна купити

Ось інструкція на відео:

Для створення квітів із пляшок потрібно: пластикові пляшки, зелений гофрований папір, жовта фарба, запальничка, термоклей, ножиці, дріт, картон.

Квіти із пластикових пляшок робляться таким чином:

  • вирізаємо з картону два-три лекала для пелюсток різних розмірів;
  • розрізаємо пляшку, вирізаємо з неї за лекалами "пелюстки";
  • край кожної "пелюстки" припікаємо запальничкою, щоб він загнувся;
Як зробити квіти із пластикових пляшок інструкція
  • формуємо із дроту "стебла";
  • смужку гофрованого паперу нарізаємо з одного боку, накручуємо її на дріт як серцевину квітки, зверху фарбою наносимо "пилок" (замість фарби можна використовувати рідкий клей та стрази);
Як зробити квіти із пластикових пляшок інструкція
  • розігріваємо запальничкою термоклей, насаджуємо пелюстки навколо серцевини;
  • місце з’єднання "пелюстків" з дротом і сам дріт обгортаємо гофрованим папером.
Як зробити квіти із пластикових пляшок інструкція

Ось як процес виглядає на відео:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як юна українська бандуристка підкорила ТікТок виконанням народних українських пісень та всесвітньо відомих хітів.

Теги:
#Квіти #Падалка #TikTok