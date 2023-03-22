Приголомшливі букети, які не зав’януть: TikTok захопив новий тренд (відео)

Штучні букети можуть бути такими ж красивими, як і справжні, але для цього потрібно попрацювати

Важко знайти людину, яка не любила б квіти, проте деякі відмовляють собі в задоволенні покупки букетів, оскільки вони дорого коштують і швидко в’януть. Але можна зробити букет своїми руками, який ніколи не зав’яне і радуватиме око, поки вам не набридне.

При згадці штучних букетів у багатьох спливають перед очима дитячі поробки з паперу та похоронні квіти, проте насправді вони можуть виглядати дуже красиво, — і підтвердженням цього є тренд у TikTok зі створення букетів із паперових метеликів та пластикових пляшок.

Для створення букета з метеликів потрібно: роздруковані кольорові метелики на папері (стільки штук, скільки ви хочете квітів у букеті), прозора клейка плівка або широкий скотч, дріт, термоклей, прозора обгортка для квітів, запальничка, стрази, маленький скотч, за бажанням коротка гірлянда на батарейках.

Як зробити букет з метеликів своїми руками:

папір із роздрукованими метеликами покриваємо прозорою плівкою або скотчем для міцності;

метелики вирізаємо;

з дроту формуємо "стебла" із заокругленнями на кінці;

підігріваємо термоклей запальничкою, прикріплюємо метелика на круглу частину дроту;

на термоклей також прикріплюємо стразу на метелика;

обертаємо кожну "квітку" з метеликом обгорткою, закріплюємо маленьким скотчем;

коли всі метелики готові, збираємо їх у букет і обертаємо його обгорткою;

за бажанням перед обгортанням можна розмістити між "стеблами" гірлянду на батарейках, щоб букет міг світитися.

Так виглядає готовий букет із метеликів

Варто зауважити, що букети з метеликів стали такими популярними, що їх навіть продають онлайн, — коштує таке задоволення 600-1100 гривень.

Кому ліньки робити самому трендовий букет — його можна купити

Ось інструкція на відео:

Для створення квітів із пляшок потрібно: пластикові пляшки, зелений гофрований папір, жовта фарба, запальничка, термоклей, ножиці, дріт, картон.

Квіти із пластикових пляшок робляться таким чином:

вирізаємо з картону два-три лекала для пелюсток різних розмірів;

розрізаємо пляшку, вирізаємо з неї за лекалами "пелюстки";

край кожної "пелюстки" припікаємо запальничкою, щоб він загнувся;

формуємо із дроту "стебла";

смужку гофрованого паперу нарізаємо з одного боку, накручуємо її на дріт як серцевину квітки, зверху фарбою наносимо "пилок" (замість фарби можна використовувати рідкий клей та стрази);

розігріваємо запальничкою термоклей, насаджуємо пелюстки навколо серцевини;

місце з’єднання "пелюстків" з дротом і сам дріт обгортаємо гофрованим папером.

Ось як процес виглядає на відео:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як юна українська бандуристка підкорила ТікТок виконанням народних українських пісень та всесвітньо відомих хітів.