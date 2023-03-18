Як зробити одяг білішим за допомогою аспірину: зникнуть навіть застарілі плями від поту

Більше ніяка хімія вам не знадобиться

Біла білизна з часом тьмяніє і жовтіє, тому для її обслуговування потрібна особлива обережність. На щастя, є деякі хитрощі, щоб білі речі знову засяяли навіть якщо на них залишилися сильні забруднення або сліди від поту.

Щоб відбілити білі речі, вам знадобиться популярний аптечний засіб, який ви точно знайдете у своїй аптечці, пише santeplus. І це аспірин ! Цей засіб має не один "козир у рукаві", і він може зробити для вас багато речей, яких ви не очікуєте, особливо для прання білої білизни.

Як повернути білизну речам за допомогою аспірину

Завдяки своїм компонентам аспірин має дивовижні властивості видалення плям. Якщо у вас є стійкі плями на одязі, особливо сліди поту на футболках та сорочках, приготуйте пасту з товченого аспірину та води, нанесіть її на пляму, потріть та залиште для впливу. Потім завантажте білизну в пральну машину, та виперіть як завжди.

Те саме стосується білої білизни, яка втратила свій блиск. Замочіть білизну в тазі з розчином аспірину в гарячій воді або додайте таблетки прямо в білизну в лоток і запустіть машинку. Крім того, аспірин допомагає видалити вапняний наліт із вашої пральної машини.

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