Хитрість, щоб зробити телефон втричі швидшим: звільніть місце, нічого не видаляючи

Завдяки цим хитрощам ви звільните місце на своєму телефоні та зробите його швидше

Телефон має обмежену місткість пам’яті. Як тільки ця межа досягнута, ми не можемо знімати фото чи відео або встановлювати нові програми. Крім того, телефон гальмує і втрачає продуктивність.

Видалення файлів з телефону для звільнення місця часто здається виснажливим завданням. Проте можна звільнити пам’ять телефону, нічого не видаляючи, пише santeplus.

Як звільнити місце та пам’ять телефону нічого не видаляючи

Видаліть кешовані дані, щоб звільнити місце

Мобільні програми часто використовують кешовані дані. Це файли, які зберігаються нашими програмами в кеші телефону, які призначені для прискорення завантаження аналогічних програм. Але буває, що вони посідають багато місця.

Перенесення файлів на комп’ютер для оптимізації місця на телефоні

Щоб звільнити місце на телефоні, не видаляючи файли, можна перенести їх на комп’ютер.

Вимкніть автоматичне оновлення програм, щоб звільнити місце

Оновлення програм часто займають місце та заповнюють пам’ять телефону. Щоб звільнити місце, рекомендується заборонити автоматичне оновлення ваших програм.

Вимкніть непотрібні програми, щоб звільнити місце

Коли ви купуєте новий телефон, ви зазвичай знайдете на ньому встановлені програми. Видаліть ті, які ви не використовуєте, щоб звільнити місце. Якщо видалити їх неможливо, їх можна деактивувати.

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