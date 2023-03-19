Прибирає наліт, іржу й плісняву: як зробити чудодійний екорозчин для прибирання

Іноді при прибиранні можна обійтися без побутової хімії

Більшість домогосподарств використовують хімічні засоби для прибирання будинку. Але ту ж іржу або плісняву можна видалити без агресивних хімікатів. Знадобиться один ключовий інгредієнт.

Як повідомляє видання Express, розчин на основі лимонної кислоти здивує ефективністю, хоча абсолютно екологічно безпечний. Приготувати його власноруч дуже просто.

Експертка у сфері клінінгу Махіра Калім розповідає, що лимонна кислота, яку можна знайти у таких фруктах, як лимони та апельсини, ідеально підходить для боротьби з пліснявою й іншими проблемами. За її словами, лимонна кислота відмінно підходить для очищення, незалежно від того, чи входить вона до складу продукту, чи використовується як окремий інгредієнт. Цей засіб ефективно справляється з мильним нальотом, плямами від жорсткої води, відкладеннями кальцію, вапном й іржею, а також може допомогти вбити бактерії, плісняву та грибок. Більш того, цей продукт також відмінно підходить для загальної дезінфекції і прибирання, не завдаючи шкоди вам чи планеті.

Як приготувати розчин для чищення? Щоб видалити плісняву, додайте одну столову ложку порошку лимонної кислоти на одну склянку гарячої води в пульверизатор і добре струсіть. Розпорошіть розчин на область і залиште на 10 хвилин, щоб він подіяв. Якщо цвіль особливо в’їлася, ви можете потерти це місце ганчіркою або старою зубною щіткою. Не забудьте одягнути рукавички та відкрити вікно при використанні цього розчину.

Лимонну кислоту не можна використовувати на поверхнях із натурального каменю чи мармуру, а також на дерев’яних підлогах. Уникайте використання розчину на дерев’яних поверхнях, бо це може пошкодити деревину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені домогосподарства засипають лимонну кислоту у пральну машину. Цьому є просте пояснення.