Трендові кольори весни 2023: який манікюр зробити у цьому сезоні (фото)

Ми зібрали для вас найкрасивіші ідеї модного манікюру на цю весну

Якщо не знаєте, який колір нігтів зробити цього сезону, рекомендуємо придивитися до трендових дизайнів манікюру весни 2023. Серед них, наприклад, прості квіткові дизайни, які вишукано виглядатимуть і на довгих, і на коротких нігтях, а також монохром, який ніколи не виходить із моди.

Якщо вирішите зупинитися саме на останньому варіанті, то пропонуємо вам топ-4 кольори цієї весни. З такими відтінками ваші нігтики будуть у тренді, передає mega-music.pro. Далі показуємо цікаві ідеї модних навесні кольорів.

Відтінки блакитного

Якщо хочеться зробити нюд, але помітніший, ніж зазвичай, варто придивитися до блакитних відтінків. В цю пору матимуть чудовий та свіжий вигляд м’які, світлі кольори, а ближче до літа вже можна буде робити насичені яскраво-блакитні нігті.

Ліловий колір

Дуже ніжний відтінок, який гармонійно вписуватиметься у весняний образ. Цей колір нігтів зустрічається набагато рідше за червоний, молочний, синій, чорний та інші, тож ви точно будете не "як усі".

Жовтий колір

Прекрасний варіант для любителів яскравого манікюру. Нігті такого кольору будуть досить помітними і зможуть підняти настрій, коли за вікном похмуро і сіро. Можна зупинитися як на світлих, так і на темніших відтінках жовтого: у трендах манікюру весни 2023 пастельний, неоновий, пісочно-жовтий та гірчичний відтінки.

Фісташковий колір

Цей варіант манікюру з нами ще з минулого року. Завдяки тому, що це дуже незвичайний відтінок (щось середнє між зеленим і блакитним), ігнорувати цю красу ні в кого не вистачає сил, тож фісташка посіла провідне місце у трендах манікюру на 2023 рік.

Раніше ми розповідали, що про вас може розповісти ваш манікюр. Цікава характеристика за кольором та формою нігтів допоможе дізнатися більше про свій характер.