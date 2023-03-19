Убирает налет, ржавчину и плесень: как сделать чудодейственный экораствор для уборки

Иногда при уборке можно обойтись без бытовой химии

Большинство домохозяйств используют химические средства для уборки дома. Но ту же ржавчину или плесень можно удалить без агрессивных химикатов. Понадобится один ключевой ингредиент.

Как сообщает издание Express, раствор на основе лимонной кислоты удивит эффективностью, хотя абсолютно экологически безопасен. Приготовить его своими руками очень просто.

Эксперт в сфере клининга Махира Калим рассказывает, что лимонная кислота, которую можно найти в таких фруктах, как лимоны и апельсины, идеально подходит для борьбы с плесенью и другими проблемами. По ее словам, лимонная кислота отлично подходит для очистки, независимо от того, входит ли она в состав продукта или используется как отдельный ингредиент. Это средство эффективно справляется с мыльным налетом, пятнами от жесткой воды, отложениями кальция, известью и ржавчиной, а также может помочь убить бактерии, плесень и грибок. Более того, этот продукт также отлично подходит для общей дезинфекции и уборки, не причиняя вреда вам или планете.

Как приготовить натуральный раствор для чистки? Чтобы удалить плесень, добавьте одну столовую ложку порошка лимонной кислоты на один стакан горячей воды в пульверизатор и хорошо встряхните. Распылите раствор на область и оставьте на 10 минут, чтобы он подействовал. Если плесень особенно въелась, вы можете потереть это место тряпкой или старой зубной щеткой. Не забудьте надеть перчатки и открыть окно при использовании этого раствора.

Лимонную кислоту нельзя использовать на поверхностях из натурального камня или мрамора, а также на деревянных полах. Избегайте использования раствора и на деревянных поверхностях, так как это может повредить древесину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные домохозяйства засыпают лимонную кислоту в стиральную машину. Этому есть простое объяснение.